Clayton Camargos Saúde e nutrição com Clayton Camargos: bacon

Embora saibamos que bacon não é o alimento mais saudável do mundo, você pode questionar se realmente é tão ruim comê-lo ocasionalmente. Os habitantes das américas comem uma quantidade enorme todos os anos, apesar dos avisos de que está associado a inúmeras doenças e problemas de saúde. O Instituto Nacional do Câncer (INCA), do nosso país, recomenda evitar completamente seu consumo, assim como de outras carnes processadas.

Comer qualquer tipo de carne vermelha está associado a maiores riscos à saúde, de todo modo, as carnes processadas são ainda piores. Esses alimentos foram preservados por cura, defumação, salga ou adição de conservantes químicos. Existem três agentes presentes no processamento desses itens que têm sido associados ao câncer.

Haem, que é um pigmento vermelho que ocorre naturalmente na maioria das carnes vermelhas processadas

Nitritos e nitratos, que são conservantes usados ​​para manter frescas as carnes processadas;

Aminas heterocíclicas e policíclicas, que são compostos químicos produzidos quando a carne é cozida em altas temperaturas;

Todas essas três substâncias podem danificar as células do seu intestino. O dano pode aumentar com o tempo e levar ao câncer.

O bacon contém 40% de gordura saturada, que é sólida à temperatura ambiente. A American Heart Association, dos EUA, recomenda que seu limite de consumo não ultrapasse mais do que 6% das calorias da dieta. Para um plano alimentar de 2.000 calorias, isso equivaleria a não mais que 120 calorias ou 13 gramas de gordura saturada diariamente. Apenas três fatias de bacon contêm quase 5 gramas desse tipo de ácido graxo.

A gordura saturada aumenta o colesterol “ruim” no sangue (LDL). Um estudo com mais de 114.000 pessoas durante mais de oito anos descobriu que comer 5% mais de gordura saturada de fontes de carne de vaca e porco se associou a um aumento de 19% nas doenças cardiovasculares e um aumento de 21% nos eventos cardíacos.

O bacon também é rico em sal. Cada fatia contém 137 miligramas de sódio. Cerca de 90% dos brasileiros têm muito sal em suas dietas. O excesso de sódio está associado ao aumento da pressão arterial. No Brasil, o desenvolvimento da hipertensão é frequentemente visto como uma parte normal do envelhecimento. No entanto, em países onde as pessoas seguem uma dieta equilibrada no consumo desse nutriente, a hipertensão não está conectada ao envelhecimento.

A hipertensão aumenta o risco de desenvolver doenças cardíacas e acidentes cerebrovasculares. Reduzir a ingestão de sódio pode ajudar a diminuir a pressão arterial e mitigar esse risco.

As carnes curadas com sal, como bacon, podem aumentar o risco de câncer de estômago. O sal pode danificar o revestimento desse órgão e causar lesões que podem se transformar em câncer. A Helicobacter pylori é um tipo de bactéria que pode causar infecções no estômago e danificar seu revestimento. O sal pode piorar as infecções por essa bactéria, que também pode causar lesões estomacais com potencial de se transformarem em neoplasias malignas.

As carnes processadas geralmente contêm conservantes químicos. Comê-los está associado a um risco aumentado de desenvolver câncer de cólon e estômago. A Organização Mundial da Saúde classificou o bacon como cancerígeno do Grupo 1, o que significa que é conhecido por causar câncer. Um dos maiores riscos deste alimento está associado aos dois conservantes retrocitados, nitratos e nitritos, que podem formar compostos causadores de neoplasias malignas.

Além de aumentar o risco de câncer de cólon e estômago, comer carne processada aumenta as chances de outras neoplasias, como de próstata e pâncreas. Um estudo sugeriu que as mulheres que comiam 50 g de carne processada por dia tinham um risco 21% maior de apresentarem câncer de mama.

Comer carne processada, como bacon, também está associado a um risco aumentado de doenças neurodegenerativas. Um estudo realizado com quase meio milhão de pessoas acompanhadas por mais de oito anos mostrou que comer 100 g por dia de carne processada estava associado a um risco 44% maior de desenvolver todos os tipos de demência e 52% de Alzheimer.

Acredita-se que o nitrito presente na carne processada contribui para o estresse oxidativo e a inflamação, que é um fator de risco para demência. O sal da carne processada também contribui para a hipertensão, que aumenta as chances para a abertura de doenças neurodegenerativas.

Seguem links de estudos publicados que pautaram o conteúdo da coluna de hoje e que podem trazer ainda mais informações para reflexões:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30949921/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27597529/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26633248/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36860687/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29949327/

Você tem alguma dúvida sobre saúde, alimentação e nutrição? Envie um e-mail para dr.clayton@metafisicos.com.br e poderei responder sua pergunta futuramente.

Nenhum conteúdo desta coluna, independentemente da data, deve ser usado como substituto de uma consulta com um profissional de saúde qualificado e devidamente registrado no seu Conselho de Categoria correspondente.

Informação é prevenção!

* Clayton Camargos é sanitarista pós graduado pela Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP/Fiocruz. Desde 2002, ex gerente da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC) do Ministério da Saúde. Subsecretário de Planejamento em Saúde (SUPLAN) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Consultor técnico para Coordenação-Geral de Fomento à Pesquisa Em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde. Coordenador Nacional de Promoção da Saúde (COPROM) da Diretoria de Serviços (DISER) da Fundação de Seguridade Social. Docente das graduações de Medicina, Nutrição e Educação Física, e coordenador dos estágios supervisionados em nutrição clínica e em nutrição esportiva do Departamento de Nutrição, e diretor do curso sequencial de Vigilância Sanitária da Universidade Católica de Brasília (UCB). Atualmente é proprietário da clínica Metafísicos.

CRN-1 2970.

The post Saúde e nutrição com Clayton Camargos: bacon first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .