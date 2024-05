Rafael Badra Poupex Cultural recebe espetáculo Voos de Villa

Criado em 2019, Voos de Villa, com um repertório inteiramente dedicado às obras de Villa-Lobos, teve sua trajetória interrompida pela pandemia de Covid-19. Na versão de 2024, Gil Jardim incorpora canções de compositores da música popular brasileira que foram influenciados por Villa-Lobos, interpretadas pela jovem e talentosa Luiza Lacerda.

“ Senti a necessidade de fazer com que sua música se integrasse cada vez mais à produção da música brasileira viva e cotidiana. Tornar a música viva é relacionar-se com ela de forma criativa, substituindo a postura acadêmica, muitas vezes presente, pela espontaneidade natural do músico brasileiro ”, comenta Gil. No repertório, além das peças de Villa-Lobos, estão canções como Passaredo (Chico Buarque), Rio Amazonas (Dori Caymmi), Canção Desnecessária (Guinga) e Rosa (Pixinguinha), entre outras.

O subtítulo do espetáculo, “Impressões rápidas sobre todo o Brasil” , é o mesmo do “Noneto” de Villa-Lobos, uma obra executada no concerto que Villa-Lobos fez em Paris em 30 de maio de 1924, durante sua primeira viagem à capital francesa. Essa obra também está presente no CD “Villa-Lobos em Paris” , de 2006, dirigido por Gil Jardim. O subtítulo reflete o espírito com que o espetáculo foi desenvolvido e cria conexões com o Brasil contemporâneo.

“A ideia é devolver à terra e à natureza as sementes colhidas por Villa-Lobos na elaboração de sua produção, realizando conexões com a diversificada música brasileira produzida a partir de sua criação” , explica Gil Jardim. Ele acrescenta: “A narrativa do espetáculo ocorre em um fluxo contínuo de música, luz e imagens, ‘experimentando e percebendo lugares do Brasil, dos diferentes sertões ao rio São Francisco, da senzala ao urbano, do indivíduo ao coletivo, revelando teias criativas que se expandem a partir dos estímulos de Villa.”

Nesta edição, a multiartista Juuar junta-se ao time na direção cênica e de vídeo, enquanto André Magalhães é responsável pelo projeto sonoro. O grupo instrumental, que conta com expoentes da música sinfônica no Brasil, é chamado de Villa Brasil Ensemble, composto por 19 músicos. Esse grupo apresentará um Villa-Lobos mais íntimo e camerístico, com grande versatilidade, já que muitos dos integrantes tocarão diversos instrumentos, narrando histórias de Villa-Lobos, Milton, Dori, Chico, Pixinguinha e outros.

Após passar por São Paulo e Rio de Janeiro, Impressões Rápidas sobre todo o Brasil, será apresentado no dia 11 de junho, às 20:30 horas, no Teatro Poupex , em Brasília , dando continuidade a turnê nacional. Concebido para oferecer uma escuta renovada da música de Heitor Villa-Lobos, o concerto foi desenhado pelo maestro Gil Jardim com a parceria da designer de palco Anna Turra, responsável pela cenografia e iluminação e pela diretora artística Juuar, que responde pela concepção cênica das imagens projetadas, criando uma experiência multimídia, que explora as inúmeras formas de expressar a brasilidade que a obra de nosso maior compositor oferece. Após Brasília, a turnê segue para o Belo Horizonte, com o patrocínio da CCR, através do Ministério da Cultura.

Villa-Lobos é uma presença constante na carreira de Gil Jardim, que produziu o livro “O estilo antropofágico de Heitor Villa-Lobos” e gravações significativas da obra do compositor, premiadas com o Diapason d’Or na primeira edição da revista francesa no Brasil e o Prêmio de Cultura da revista Bravo, ambos em 2006. Voos de Villa revela impressões inéditas e novas possibilidades de apreciar a teia criativa de Villa-Lobos através de obras sinfônicas surpreendentemente adaptadas para o formato camerístico.

Ingressos podem ser adquiridos através do link a seguir: https://www.bilheteriadigital.com/voos-de-villa-impressoes-rapidas-sobre-todo-o-brasil-11-de-junho

