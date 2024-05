Redação GPS Ingressos para pré-venda de ‘Divertida Mente 2’ começam a ser vendidos

Com estreia prevista para dia 20 de junho nos cinemas brasileiros, começa nesta quinta-feira (30) a pré-venda de ingressos para o filme ‘Divertida Mente 2’.

Os tickets estão disponíveis no site ingresso.com do dia 20 ao 26. Em Brasília , a animação será exibida no Cinemark Iguatemi e no Kinoplex Boulevard, ParkShopping e Pátio Brasil.

O filme da Disney em parceria com a Pixar é uma continuação da primeira parte, lançada em 2015, que acompanha as emoções de Riley, que agora tem 13 anos. O longa vai contar com novos personagens no elenco — Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja.

Em 2016, ‘Divertida Mente’ recebeu o Oscar de ‘Melhor Animação’ e arrecadou cerca de R$ 4,5 bilhões em bilheteria no mundo todo.

Confira o trailer:

The post Ingressos para pré-venda de ‘Divertida Mente 2’ começam a ser vendidos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .