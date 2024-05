Agência Brasília Vai viajar no feriado? Confira dicas de segurança antes pegar a estrada

Às vésperas de um feriado prolongado, muitos brasilienses planejam aproveitar a folga de Corpus Christi e cair na estrada esta semana. A experiência demanda cuidados para evitar acidentes e imprevistos. Por conta do ponto facultativo decretado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), muitos trabalhadores irão emendar o feriado com o fim de semana – o que deve resultar em rodovias mais cheias nos próximos dias. Um sinal de alerta para redobrar a cautela no volante.

“Nós verificamos estatisticamente que, neste período, há um aumento no número de sinistros devido a vários fatores, mas a velocidade costuma ser a maior causadora, associada a outros aspectos como imprudência, necessidade de chegar rápido, pressa e falta de planejamento”, destaca a gerente de ações educativas do Detran-DF , Magda Brandão.

De acordo com levantamento do órgão, a maioria dos acidentes de trânsito com mortes no ano passado aconteceram entre os meses de maio e julho. Os dados englobam casos em todas as vias e rodovias do Distrito Federal.

“Se eu planejo viajar, tenho que considerar que o fluxo de trânsito vai ser maior nessa época, porque muita gente também vai pegar a estrada. Então, o que a gente pede? Cautela. Que o motorista faça um planejamento adequado da viagem, quais são as vias que ele vai acessar, qual o horário em que ele passará por elas e, principalmente, se o veículo está em perfeitas condições”, detalha a profissional.

Mãos no volante

Nos dias anteriores à viagem, é fundamental que o condutor confirme se a revisão do veículo está em dia. Calibre os pneus, observando os sulcos, cheque o bom funcionamento dos limpadores de para-brisa e teste o funcionamento da iluminação – faróis, lanternas traseiras, setas, luzes de freio e de ré.

Outro ponto importante é priorizar uma boa noite de descanso na véspera da viagem. Calcule, no mínimo, oito horas de sono para garantir a própria segurança, a dos passageiros e a dos demais cidadãos nas rodovias.

“Cheque a documentação do veículo e do condutor. Muitas vezes, as pessoas estão com a Carteira de Habilitação vencida e não conferem a data. Você vai, pega a estrada sem um condutor habilitado e o carro pode ir para o depósito, gerando um contratempo. Também confirme se você pagou todas as taxas, se tem multa em aberto. São fatores básicos, que as pessoas muitas vezes esquecem”, lembra a diretora de educação no trânsito do DER-DF, Graziela Portela.

A especialista também cita os equipamentos de segurança obrigatórios, como triângulo, macaco hidráulico e chave de roda, para o caso de qualquer incidente. “Também anote os números de telefone de emergência, como o 190, da Polícia Militar; 192, do Samu, e 193, do Corpo de Bombeiros”, adiciona Graziela.

É lei, mas é sempre bom ressaltar: o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir é proibido. Não há espaço para nada de álcool em momento algum até o fim do trajeto. Mexer no celular também é infração gravíssima – além de multa, pode resultar em um acidente e custar a vida de alguém.

O uso de cintos de segurança é obrigatório para todos no carro: motorista e passageiros. Priorize sempre as pausas para descanso, para evitar que o condutor tenha sonolência ao dirigir, e lembre-se de obedecer às regras de trânsito.

“Se todo mundo está desobedecendo às regras, seja você aquele que vai respeitar o limite da via. É uma decisão, uma escolha. Eu escolho seguir as normas, e quando eu escolho não seguir, eu me coloco na situação de risco e coloco o outro também”, alerta Magda.

