Agência Brasília Trânsito terá mudanças para a celebração de Corpus Christi no Distrito Federal

Nesta quinta-feira (30), devido à solenidade de Corpus Christi que ocorrerá nas proximidades da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará interdições nas vias da Esplanada dos Ministérios.

Os acessos ao estacionamento da Catedral serão fechados a partir das 23h59 desta quarta-feira (29). Nesse horário, serão interditados ainda os acessos aos blocos A e B da Esplanada dos Ministérios. A via de ligação N1/S1, na altura do Museu da República, também será fechada, sendo reservada para o estacionamento de táxis. Os agentes do Detran-DF ainda farão o bloqueio de três faixas das vias N1 e S1, do Eixo Monumental, próximas ao canteiro central, no trecho do quadrante em frente à Catedral. As demais faixas permanecerão liberadas para o tráfego de veículos.

Interdição da Esplanada dos Ministérios

Na quinta-feira, a partir das 14h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizará o fechamento da via S1, na altura da Catedral. O tráfego de veículos da S1 será desviado para a via L2 Sul. Já os veículos oriundos da L2 Sul em direção à Esplanada seguirão para o Buraco do Tatuí. A partir das 18h, em razão da procissão dos fiéis, a via N1 será fechada para o tráfego de veículos. A interdição ocorrerá nos acessos à N1, pela via Palácio Presidencial e pela via L4, e na altura do bloco K da Esplanada dos Ministérios. A previsão é que a abertura das vias ocorra por volta das 21h.

Além de implantar a sinalização de trânsito nas proximidades do evento, as equipes do Detran-DF também vão atuar na fiscalização para coibir a prática de infrações, em especial o estacionamento irregular de veículos. Durante todo o dia, os agentes de trânsito estarão em três locais para auxiliar a travessia de pedestres: na via S1, em frente à Catedral; na N1, na altura do Bloco K, e na alça leste da rodoviária, próximo ao Sesi Lab. As equipes vão atuar para garantir a segurança e fluidez no trânsito.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal

