Caio Barbieri Polícia é acionada após idosa humilhar segurança em mercado da Asa Norte

A Polícia Militar ( PMDF ) foi acionada, na noite desta terça-feira (28), após uma idosa humilhar um segurança de um mercado de vizinhança na Asa Norte. De acordo com relatos, a mulher, a qual não foi identificada, teria perguntado ao funcionário o preço de um produto e ele ter respondido que ele trabalhava apenas como vigilante no estabelecimento, o que a deixou enfurecida.

A partir de então, testemunhas relatam que a idosa, usando uma máscara no rosto, passou a proferir xingamentos e ofensas contra o funcionário, além de ameaças ao dizer que era parente de governador, mesmo sem citar qual, e também de magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ( TJDFT ). Da mesma forma, não disse de quem.

Além das palavras de baixo calão repetidas, a aposentada também injuriou contra o empregado, quando o xingou com termos sobre a condição econômica do funcionário e repetindo que era ela que pagaria “o salário dele”. “Seu lascado, favelado”, xingava.

No trecho do vídeo adquirido pela reportagem, é possível perceber a exaltação e as investidas da idosa, o que incluiu uma reclamação ao gerente, até que outros clientes tentam intervir.

“A senhora vai chamar o gerente, mas todo mundo aqui está vendo que a senhora é extremamente mal-educada A senhora não deve falar assim. A questão é que a senhora o xingou e ele não xingou a senhora”, afirmou o cliente em defesa do funcionário. “Ah, vai dar razão para um idiota desses… Vá para a m****. Homem, né? Tá com medo de apanhar dele, é”, provocou a idosa.

Na gravação, a idosa garante ter sido xingada anteriormente pelo vigilante, mas não houve nenhuma testemunha no local que confirmasse a versão.

Veja o vídeo:

Caso de polícia

Embora a polícia tenha sido acionada, a viatura não chegou ao local para configurar o flagrante de injúria. Um boletim de ocorrência foi feito pela delegacia virtual e deve ser encaminhado para apuração da 5ª Delegacia de Polícia, a qual investiga casos ocorridos na área central de Brasília.

Procurado pela reportagem, o segurança afirmou que tem pouco tempo de casa e que o maior temor é de ser desligado caso a idosa resolva persegui-lo.

“Eu ainda corro o risco de perder o meu emprego, sabe? Fui distratado no meu ambiente de trabalho e ainda corro o risco de perder meu emprego por [estar] exercendo a minha função, né? Em momento algum eu a agredi com palavras, não falei nada e ela já veio me xingando, sabe?”, disse.

