“Não vai faltar arroz”, garante ministro da Agricultura durante almoço do Lide

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro , afirmou, nesta quarta-feira (29), que não deve faltar arroz nas prateleiras dos supermercados neste ano. Segundo o titular da pasta, embora as enchentes tenham afetado a produção no Rio Grande do Sul, mais de “80% já estava polida antes das adversidades climáticas na região”.

Fávaro foi o palestrante do almoço-debate promovido pelo Grupo Lide, liderado pelo empresário e ex-senador Paulo Octávio , em Brasília. Durante o evento, realizado no Lago Sul, o ministro anunciou novidades e avanços para o agronegócio brasileiro durante os 500 dias do atual governo federal.

“Estamos conseguindo reconectar o Brasil às boas relações diplomáticas, o que resultou na abertura de 123 novos mercados para a agropecuária. Isso contribuiu para o crescimento das exportações do setor e para a balança comercial brasileira”, afirmou o ministro.

Ao longo de seus 500 dias à frente do Ministério da Agricultura, Fávaro destacou a ampliação dos mercados e a conquista de novas oportunidades para os produtores brasileiros. Além disso, ressaltou a importância de medidas para enfrentar as mudanças climáticas e garantir a segurança da produção agrícola.

“É fundamental diversificar a produção brasileira e adotar medidas para lidar com eventos climáticos extremos, como secas e enchentes. Estamos trabalhando para ampliar recursos e estimular a produção de alimentos básicos em diversas regiões do país”, destacou Fávaro.

Para o presidente do Grupo Lide, Paulo Octávio, o agronegócio tem se tornado cada vez mais relevante para a economia do Distrito Federal. Em um cenário de crescimento e investimentos na região, o setor agropecuário se destaca como gerador de negócios e oportunidades.

“O agronegócio tem mostrado sua força e sua importância para a economia local. Temos muito ainda a fazer e a aprender, especialmente no que diz respeito à tecnologia. A tecnologia tem sido essencial para o avanço do agronegócio e precisamos estar atentos a isso”, ressaltou Paulo Octávio.

