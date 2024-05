Redação GPS Kate Middleton evolui na luta contra o câncer, diz amigo da família

Uma fonte próxima à família real britânica revelou que Kate Middleton está se sentindo muito melhor após enfrentar um diagnóstico de câncer. “O pior já passou”, afirmou um amigo íntimo da família em depoimento à revista Vanity Fair, trazendo alívio e esperança aos admiradores da princesa de Gales.

Kate Middleton, esposa do príncipe William, tornou pública sua batalha contra o câncer no final de março, pedindo privacidade e sem entrar em detalhes sobre seu diagnóstico. Agora, após algumas semanas de tratamento, a família começa a respirar mais aliviada, de acordo com a fonte.

“Tem sido um grande alívio que ela tenha tolerado a medicação e está se sentindo muito melhor. Obviamente, tem sido um período muito desafiador, com muitas preocupações. Estão todos trabalhando por ela – o William, os pais, a irmã e o irmão”, detalha o contato com a revista Vanity Fair.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

O casal real, que se casou em 2011, tem três filhos: o príncipe George, 10 anos, a princesa Charlotte, 9 anos, e o príncipe Louis, 6 anos. O anúncio da doença de Kate veio apenas alguns meses depois que seu sogro, o Rei Charles III, também divulgou estar enfrentando um diagnóstico de câncer, sem fornecer mais informações sobre seu estado de saúde.

