Redação GPS Esculturas de Amilcar de Castro transformam Jardim Burle Marx

No próximo dia quatro de junho, em comemoração ao 30º aniversário da morte de Burle Marx, o Jardim Burle Marx, localizado no Eixo Monumental de Brasília, receberá 30 esculturas de grandes dimensões do renomado artista Amilcar de Castro. As obras permanecerão no local por dois anos, criando um marco significativo ao evidenciar a importância da arte e da natureza na vida urbana.

Este evento, parte do projeto ‘Amilcar de Castro na Praça Burle Marx ’, é uma realização do Instituto de Pesquisa e Promoção à Arte e Cultura (IPAC) em parceria com o Banco de Brasília (BRB), que disponibilizou o espaço para a instalação das esculturas. O projeto promove um diálogo entre as poéticas do paisagista Burle Marx e do escultor Amilcar de Castro, dois dos mais celebrados nomes da arte brasileira do século XX.

A interação das esculturas de Amilcar de Castro com a paisagem, arquitetura e urbanismo de Brasília nos jardins projetados por Burle Marx representa uma experiência inédita. As obras de Amilcar, conhecidas por sua presença em praças e parques ao redor do mundo, geralmente aparecem isoladas ou em diálogo com outras criações. No centro de Brasília, o público terá a oportunidade de apreciar este conjunto em um espaço público.

Amilcar de Castro e Burle Marx compartilharam uma profunda afinidade estética, focando na busca por novas formas de expressão além da representação figurativa. Ambos se inspiravam na natureza e concebiam suas obras em relação ao espaço em que seriam inseridas, criando dinâmicas entre escultura, arquitetura e paisagem.

A curadoria do projeto, assinada por Marilia Panitz, visa oferecer ao público um espaço de contemplação e debate sobre a obra de Amilcar de Castro em diálogo com a perspectiva urbana de Brasília.

The post Esculturas de Amilcar de Castro transformam Jardim Burle Marx first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .