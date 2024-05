Beatriz Lima Leal Dior retorna ao Beverly Hills Hotel neste verão

Neste verão, a Dior retorna ao Beverly Hills Hotel. Este é o segundo ano em que a maison faz um takeover no hotel, decorando a área da piscina, além de um spa e uma loja pop-up Dioriviera, com uma coleção cápsula inspirada no verão à beira do Mar Mediterrâneo . Carinhosamente chamado de “Pink Palace” pela sua fachada cor-de-rosa, o Beverly Hills Hotel é conhecido por ser um hotspot de celebridades, de Marilyn Monroe a Taylor Swift.

“ Após o enorme sucesso da colaboração do ano passado, estamos entusiasmados em mais uma vez fazer parceria com a Dior para criar uma experiência transportadora que é tão estilosa quanto sensorial “, observou John Scanlon, gerente geral do hotel.

Todos os lounges, espreguiçadeiras, guarda-sóis, almofadas e cabanas foram cobertas pelo tecido coral Jouy Soleil, com imagens solares, enquanto o tecido com o design Jouy Sauvage traz desenhos de leões e diversos elementos da natureza, em aquamarine, amarelo-limão e rosa bebê.

Em torno da piscina e das áreas de lounge, esculturas em tamanho real de animais, adornadas com conchas, foram estrategicamente posicionadas. Entre elas, leões, girafas, macacos e tigres, criando uma ambientação selvagem e exótica, complementada pela vegetação tropical ao redor.

Pela primeira vez, este ano terá um pop-up spa da maison no grande spa do hotel. São três salas de tratamento decoradas com a estampa Jouy Soleil, nos quais sete tratamentos clássicos da marca para rosto e corpo são oferecidos não só para os hóspedes do Beverly Hills Hotel, mas também para o público externo.

Alguns dos tratamentos disponíveis são o “Californian Glow by Dior”, no qual 90 minutos são dedicados à recuperação da pele. Há também um tratamento anti-envelhecimento de alto desempenho de 60 minutos, chamado “Kobi-Dior”, inspirado nas técnicas Kobido desenvolvidas no Japão.

Além disso, há uma seleção das coleções de cuidados com a pele e fragrâncias da maison à venda, incluindo L’Or de Vie, Dior Prestige e La Collection Privée Christian Dior.

A boutique pop-up fica a poucos metros da piscina e traz a coleção Dioriviera, desenhada por Maria Grazia Chiuri (diretora criativa da maison) pela primeira vez em 2018. O espaço parece um apartamento praiano, com papel de parede de ráfia, detalhes de bambu e decoração temática.

Lá é possível comprar maiôs, cardigans listrados com cinto, vestidos, blusas com amarração de lenço, saias midi, bolsas, sacolas, sandálias, chapéus de palha, toalhas, pareôs, lenços de seda e as famosas bolsas tote Dior Book. Além disso, itens da Dior Maison estão à venda, incluindo conjuntos de utensílios de mesa e roupas de cama.

O Beverly Hills Hotel é apenas um dos locais onde há pop-ups Dioriviera ao redor do mundo,além da França, China, Turquia e Coreia do Sul. Eles se juntam a oito boutiques da marca e 12 lojas conceito de resort.

