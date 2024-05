Caio Barbieri CPI da Saúde é ameaça na CLDF, mas não deve sair do papel

A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito ( CPI ) para investigar a crise vivida na rede pública de saúde não deve sair do papel.

Embora o requerimento apresentado pelo deputado Fábio Felix (PSol) possa conseguir as 8 assinaturas necessárias de deputados da Câmara Legislativa (até agora são 7), há um impedimento regimental para que a comissão realmente comece a trabalhar.

Há uma fila de requerimentos já aprovados na Casa e, pelo regimento, até duas CPIs podem funcionar simultaneamente na Casa.

No total, são três pedidos de investigação: uma para apurar questões do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), outra para mergulhar na poluição do Rio Melchior, em Samambaia, e a terceira sobre o aumento da violência contra a mulher no Distrito Federal.

A CPI da Saúde, caso consiga o número mínimo de adesões, a investigação terá de entrar na fila, tendo como ordem a data oficial do protocolo na Casa.

