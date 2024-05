Agência Brasília Confira o que abre e o que fecha nos dias de Corpus Christi

Com a chegada do feriado do Corpus Christi, nesta quinta-feira (30), preparamos uma lista com os locais que vai funcionar nos próximos dias. Os brasilienses devem ficar atentos às alterações no horário de funcionamento de serviços públicos e órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) . Confira o que abre e o que fecha na capital federal entre esta quinta (2) e o domingo (6).

Transporte

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informa que o funcionamento dos ônibus no feriado de Corpus Christi seguirá os horários de domingo e, na sexta-feira (31), as viagens permanecerão na tabela de dia útil. Para consultar os horários, basta acessar o site DF no Ponto.

O Metrô-DF informa que não haverá alteração nos horários durante os dias de ponto facultativo.

Segurança pública

PMDF – A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo neste feriado prolongado de Corpus Christi. A corporação pode ser acionada a qualquer momento pelo número 190.

CBMDF – O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) também opera ininterruptamente para atender emergências. O contato pode ser feito pelo telefone 193. Já os serviços de expediente administrativo interno não funcionam neste feriado.

PCDF – Todas as 31 delegacias circunscricionais do DF vão operar em regime de plantão ininterrupto. Também funcionam 24 horas as duas delegacias de atendimento à mulher (Deam I e II) e as duas delegacias da criança e do adolescente (DCA I e II).

As unidades que atuarão como centrais de flagrantes durante o feriado são 1ª DP (Asa Sul), 5ª DP (área central), 6ª DP (Paranoá), 12ª DP (Taguatinga centro), 13ª DP (Sobradinho), 15ª DP (Ceilândia centro), 16ª DP (Planaltina), 18ª DP (Brazlândia), 20ª DP (Gama), 21ª DP (Taguatinga Sul), 24ª DP (Setor O), 26ª DP (Samambaia Norte), 27ª DP (Recanto das Emas), 30ª DP (São Sebastião) e 33ª DP (Santa Maria).

Defesa Civil – A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (Sudec) manterá equipes de plantão 24 horas, e seu efetivo permanecerá de sobreaviso, sendo acionado por plano de chamada em caso de necessidade.

Trânsito

Não haverá atendimento nos postos do Departamento de Trânsito do DF (Detran) na quinta e na sexta. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização trabalharão em regime de escala. Os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo Detran Digital e do Portal de Serviços do Detran-DF, funcionarão normalmente.

Neste feriado, também não haverá expediente para servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER) que atuam no atendimento ao público – Protocolo e Setor de Multas e Penalidades.

As operações de mobilidade na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Estrutural), na Estrada Parque Contorno (DF-001) – no trecho entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul – e na BR-070 serão interrompidas na quinta-feira e retomadas na sexta.

Serviço social e trabalho

As unidades do Ccentro de Referência de Assistência Social (Cras), de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e de Convivência (Cecons) estarão fechadas entre quinta-feira e domingo.

Os restaurantes comunitários de Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente/Pôr do Sol e de Arniqueira serão os únicos que permanecerão funcionando na quinta-feira. As demais unidades não abrirão na data. Na sexta-feira, todas as unidades estarão abertas.

Os centros Pop, unidades de acolhimento, unidades de proteção social (UPSs) 24h e a Central de Vagas não terão os atendimentos interrompidos no período, funcionando normalmente.

As agências do trabalhador não abrirão entre quinta e domingo, retomando as atividades na segunda-feira (3).

Ceasa

Nesta quinta-feira, na sexta e no sábado, a Ceasa funcionará normalmente, com exceção da administração, que vai aderir ao ponto facultativo. Para conferir os horários de funcionamento, acesse este link.

Justiça e cidadania

Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus) , não haverá atendimento presencial nos serviços da pasta na quinta e na sexta, incluindo nos núcleos do Na Hora, Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) e Direito Delas, que funcionarão exclusivamente em regime de plantão por meio do telefone (61) 98382-0130.

Demandas urgentes dos conselhos tutelares poderão ser registradas pelo telefone 125, contato da Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca). Para atendimento de pautas emergenciais referentes ao Centro Integrado 18 de Maio, o contato deverá ser feito pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

DF Legal

Os núcleos de atendimento ao cidadão da DF Legal estarão fechados entre quinta e domingo, reabrindo na segunda-feira (3/6). As ações de fiscalização serão realizadas normalmente.

BRB

O BRB informa que, no feriado de Corpus Christi, as agências do banco estarão fechadas. Na sexta-feira, os pontos de atendimento funcionam no horário normal, das 11h às 16h. No sábado não há atendimento bancário.

Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) funcionará apenas por meio do Núcleo de Assistência Jurídica em regime de plantão entre a quinta e domingo.

O serviço atua nos seguintes casos urgentes durante o regime de plantão judiciário:

→ Pedidos de internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) públicos ou privados;

→ Casos de recusa injustificada de operadoras de planos de saúde para realizar internações ou cirurgias urgentes;

→ Habeas corpus, liberdade provisória e revogação de prisão cível;

→ Liberação de corpo para sepultamento;

→ Autorização de viagem de criança ou adolescente para o exterior;

→ Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;

→ Pedido de medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser feito no horário normal de expediente e que apresente risco de grave prejuízo ou de dano de difícil reparação.

O serviço de plantão está localizado no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Bloco B, Ala A, Sala 109, térreo. Atendimentos remotos serão prestados pelo telefone (61) 99359-0015.

Hemocentro

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) estará fechada para atendimento ao doador na quinta-feira. Na sexta e no sábado, os serviços serão prestados em regime de atendimento normal, das 7h15 às 18h. No domingo, o Hemocentro não abre.

Lazer

→ Zoológico – O Jardim Zoológico de Brasília estará aberto normalmente, das 8h30 às 17h, com a bilheteria fechando às 16h.

→ Eixão do Lazer – O tradicional Eixão do Lazer, no Eixo Rodoviário (DF-002), estará fechado para o trânsito de veículos e aberto ao público na quinta-feira e no domingo, entre as 6h e as 18h.

→ Mirante da Torre de TV – funcionará de quinta a sábado normalmente, das 9h às 18h45.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que os parques ecológicos e unidades de conservação administrados pelo órgão estarão funcionando normalmente na quarta-feira. Confira abaixo os horários de funcionamento

→ Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: aberto todos os dias, das 6h às 18h

→ Parque Ecológico de Águas Claras: aberto todos os dias, das 5h às 22h

→ Parque Ecológico Areal: aberto todos os dias, das 6h às 18h

→ Parque Ecológico da Asa Sul: aberto todos os dias, das 6h às 20h

→ Parque Distrital das Copaíbas: aberto todos os dias, das 8h às 18h

→ Parque Ecológico Cortado: aberto todos os dias, das 6h às 20h

→ Monumento Natural Dom Bosco: aberto todos os dias, das 6h às 20h

→ Parque Ecológico Ezechias Heringer: aberto todos os dias, das 6h às 22h

→ Parque Recreativo do Gama: aberto todos os dias, das 6h às 18h

→ Parque Ecológico do Lago Norte: aberto todos os dias, das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Olhos d’Água: aberto todos os dias. Portão principal: 5h30 – 20h. Portões laterais: 6h – 18h

→ Parque Ecológico do Paranoá: aberto todos os dias, das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Península Sul: aberto todos os dias, das 6h às 22h

→ Parque Ecológico do Riacho Fundo: aberto todos os dias, das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Saburo Onoyama: aberto todos os dias, das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Sucupira: aberto todos os dias, das 6h às 20h

→ Parque Ecológico Três Meninas: aberto todos os dias, das 7h às 18h

→ Parque Ecológico Veredinha: aberto todos os dias, das 6h às 22h.

Cultura

→ Casa do Cantador: fecha quinta e sexta. Abre sábado, às 20h, com o projeto Sabadão do Forró

→ Centro de dança: fecha quinta e sexta. Abre sábado

→ Completo Cultural de Samambaia: fecha quinta e sexta. Abre sábado e domingo

→ Complexo Cultural de Planaltina: fecha todos os dias

→ Espaço Cultural Renato Russo: abre todos os dias

→ Museu Nacional: funcionamento normal

→ Museu Vivo da Memória Candanga: fecha todos os dias

→ Biblioteca Nacional de Brasília: fecha todos os dias

→ Memorial dos Povos Indígenas: fecha quinta e sexta. Abre sábado e domingo

→ Centro Cultural Três Poderes: fecha quinta e sexta. Abre sabado e domingo

Limpeza urbana

No SLU, na quinta e na sexta-feira, vão funcionar em esquema de plantão as unidades da Diretoria de Limpeza Urbana: Geren, Geasb, subcoordenações regionais e núcleos de limpeza (Subnor, Suboes e Subsul), Gerência de Tratamento (usinas de Ceilândia e da Asa Sul), transbordos e instalações de recuperação de recicláveis.

As demais unidades funcionarão normalmente.

