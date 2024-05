Rafael Badra BRL Educação Promove Ação Solidária para vítimas do Rio Grande do Sul

A BRL Educação , escola de educação corporativa liderada pelo mentor e CEO Ravell Nava, realizará uma ação solidária no próximo feriado, 30 de maio, com o objetivo de arrecadar alimentos para as vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

O evento, que acontecerá no auditório da BRL, localizado no Edifício City Offices em Brasília, contará com um aulão de planejamento estratégico empresarial ministrado pelo próprio Ravell Nava. A entrada para a aula será um quilo de alimento não perecível, mas os participantes são incentivados a doar a quantidade que desejarem, com a meta de alcançar uma tonelada de alimentos a serem doados.

“A BRL Educação sempre se dedicou a apoiar empresários com conhecimento e ferramentas para o sucesso em suas empresas. Agora, estamos utilizando nossa plataforma para apoiar uma causa maior e ajudar aqueles que foram afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul”, declarou Ravell Nava.

Toda a estrutura da BRL Educação estará à disposição para a arrecadação dos alimentos, demonstrando o compromisso da instituição com a responsabilidade social e a solidariedade. A ação é uma oportunidade para empresários e a comunidade em geral contribuírem de maneira significativa, participando de uma aula enriquecedora enquanto ajudam quem mais precisa.

A BRL Educação convida todos os empresários e membros da comunidade a se unirem a essa causa nobre. Além de adquirir valiosos conhecimentos em planejamento estratégico, os participantes terão a chance de fazer a diferença na vida de muitas famílias que enfrentam dificuldades devido às enchentes.

Para mais informações sobre o evento e como participar, visite o site Negócios Com Propósito ou entre em contato diretamente com a instituição.

Serviço:

Evento: Aulão de Planejamento Estratégico com Ravell Nava

Data: 30 de maio de 2024

Local: Auditório BRL, Ed. City Offices, Brasília

Entrada: 1 quilo de alimento não perecível (doações adicionais são bem-vindas)

Contato:

Site: https://brleducacao.com.br/negocioscomproposito/

Telefone: (61) 982560541

The post BRL Educação Promove Ação Solidária para vítimas do Rio Grande do Sul first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .