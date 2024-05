Redação GPS Brasília recebe o Festival Música Transforma em junho

Entre os dias nove e 15 de junho, o Distrito Federal será tomado pela música instrumental com a terceira edição do Festival Música Transforma. Este ano, o evento, que é o maior desde sua criação em 2018, oferece 12 apresentações gratuitas, reunindo talentos emergentes e consolidados de diversas regiões brasileiras.

Os shows acontecerão em diferentes locais do Plano Piloto, incluindo a Escola de Música de Brasília, TETA Cheese Bar, Clube do Choro, Teatro Garagem, Infinu e Eye Patch Panda.

A programação diversificada do festival inclui uma variedade de gêneros musicais, desde o erudito ao popular, passando pelo jazz e brasilidades. Com apresentações que vão desde momentos mais intimistas até shows que prometem fazer o público dançar, o evento deste ano celebra os seis anos de história do projeto.

A abertura do festival no dia nove de junho contará com a pianista candanga Ligia Moreno, que se apresentará no Teatro da Escola de Música de Brasília, local onde iniciou sua carreira. No dia seguinte, o Trio Aretê, também do DF, trará um jazz brasileiro intimista ao TETA Cheese Bar.

O Clube do Choro será o palco de estreias na terça-feira (11), com apresentações da harpista Arícia Ferigato Quarteto e da pianista Iara Gomes Quarteto, lançando seus novos trabalhos, ‘Pequenas Voltas’ e ‘Coisas Inúteis’. A quarta-feira (12) trará uma colaboração entre o paraibano Salomão Soares e os candangos Lucas Rodrigues e Renato Galv Santos no Teatro SESC Garagem, com uma apresentação de jazz brasileiro e muitas improvisações.

Na quinta-feira (13), a Infinu receberá a Real Gang, banda de punk jazz do DF, e o saxofonista paulista Vinicius Chagas, seguidos por um show solo inédito do trompetista Moisés Alves. Na sexta-feira (14), Zé Krishna apresentará sua fusão de influências musicais do Brasil e da Índia no Eye Patch Panda.

O encerramento do festival no sábado (15) será uma grande celebração no pátio da Escola de Música de Brasília, começando com apresentações dos alunos da escola. O cavaquinista Léo Benon e Regional (DF) tocarão choro, seguidos pelo Adriana Losi Quarteto (GO) com um show dedicado a compositoras mulheres. O saxofonista Esdras Nogueira e o guitarrista paraense Manoel Cordeiro prometem um espetáculo dançante, combinando jazz e guitarrada. Fechando o evento, a Foli Griô Orquestra do Rio de Janeiro trará a energia do afrobeat com seus sopros e tambores.

Serviço

FESTIVAL MÚSICA TRANSFORMA 2024 (3a EDIÇÃO)

Quem se apresenta: Ligia Moreno, Trio Aretê, Arícia Ferigato Quarteto, Iara Gomes Quarteto, Salomão Soares, Lucas Rodrigues, Renato Galv Santos, Real Gang, Vinicius Chagas, Moisés Alves, Zé Krishna, Alunos da EMB, Leo Benon e Regional, Adriana Losi Quarteto, Esdras Nogueira, Manoel Cordeiro, Foli Griô Orquestra

Quando: Dia 9 de junho, às 19h; 10 a 14 de junho, às 20h; e 15 de junho, às 15h

Onde: Escola de Música de Brasília, TETA Cheese Bar, Clube do Choro, Teatro Garagem, Infinu e Eye Patch Panda

Mais informações: @ festivalmusicatransforma | festivalmusicatransforma.com .

