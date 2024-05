Emanuelly Fernandes Atriz de Stranger Things se casa com filho de Bon Jovi

A estrela de ‘ Stranger Things ’, Millie Bobby Brown, 20 anos, casou-se com Jake Bongiovi, modelo e filho do cantor Jon Bon Jovi. A cerimônia, realizada há alguns dias, foi pequena e reservada, contando apenas com a presença de amigos próximos e familiares.

Embora o casal tenha optado por manter a discrição sobre o casamento, Jon Bon Jovi, 62 anos, não hesitou em confirmar a união. Em uma entrevista ao programa ‘The One Show’, da BBC , o cantor expressou sua alegria e deu alguns detalhes sobre o evento, destacando a beleza de Millie no dia especial.

“Eles estão ótimos, estão absolutamente fantásticos. Foi uma cerimônia muito pequena, um casamento de família, a noiva estava linda e o Harry estava muito feliz”, detalha o cantor.

Jon Bon Jovi confirms Jake & Millie got married! Congrats! Jon Bon Jovi today at The One Show! May 28, 2024 Video Credit: BBC #BonJovi #JonBonJovi pic.twitter.com/C1mQS9HCYt — Jerry Braden (@Jerrybraden92) May 28, 2024

A notícia do casamento foi divulgada pela imprensa internacional, e o jornal britânico The Sun informou que o casal planeja uma cerimônia maior no final do ano. “O plano é uma cerimônia maior, mas agora eles estão legalmente casados, com a papelada toda já finalizada”, revelou à publicação.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi começaram a namorar em junho de 2021 e tornaram o noivado público em abril de 2023.

