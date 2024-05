Yumi Kuwano Artista brasileira expõe no MoMa, em Nova York

A artista plástica carioca Tadáskia apresenta uma mostra solo no Museum of Modern Art (MoMA), em Nova York. A exposição ‘Projects: Tadáskía ’ conta com desenhos e esculturas, além da sua obra principal, o livro ‘Ave Preta Mística’.

A exposição é organizada por Thelma Golden, diretora e chefe curatorial do Studio Museum in Harlem; e Ana Torok, curadora assistente do Sue and Eugene Mercy do Departamento de Desenhos e Gravura do MoMA, com assistência de Kiki Teshome, do Studio Museum in Harlem.

O livro ‘Ave Preta Mística’ é composto por poemas bilíngues e imagens que traçam o caminho da protagonista rumo à liberdade, exaltando a sua herança afro-indígena.

A artista, formada em licenciatura em Artes Visuais pela UERJ, com mestrado em Educação pela UFRJ, ganha a exposição seis anos após a última mostra solo de um brasileiro no museu. Antes dela, apenas Ernesto Neto, Lygia Clark, Roberto Burle Marx e Tarsila do Amaral estiveram no espaço.

A mostra ‘Projects: Tadáskía’ fica em cartaz até 14 de outubro.

