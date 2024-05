Redação GPS Thassia Naves encanta Cannes com estilo e elegância

Thassia Naves, a influenciadora brasileira conhecida por seu estilo impecável, brilhou na cidade de Cannes, na França, durante a 77ª edição do Festival de Cannes. Confira quatro ocasiões em que ela esteve presente e deixou sua marca.

Look Gucci

Thassia Naves foi vista esbanjando estilo em Cannes com um look completo da Gucci. A influenciadora vestiu um mini vestido GG Embossed, combinado com a bolsa Gucci Mini Marmont em Rosso Ancora, sandálias Gucci Signoria também em Rosso Ancora, brincos Gucci G com acabamento dourado e óculos de sol Gucci Geometric Shaped Frame em Rosso Ancora. O conjunto harmonioso e sofisticado destacou-se pelos detalhes luxuosos, refletindo a assinatura de Thassia.

Red Carpet do filme ‘Le Comte De Monte-Cristo’

No tapete vermelho do filme ‘Le Comte De Monte-Cristo’, durante a 77ª edição do Festival de Cannes, Thassia optou por um vestido deslumbrante da Sophie Couture. O vestido sob medida apresentava um corte clássico e moderno, com uma elegante decote nas costas.

Jantar de gala da amfAR

A comunicadora marcou presença no jantar de gala da amfAR, um dia após fazer sua passagem pelo red carpet do filme Le Comte De Monte-Cristo durante a 77º edição do Festival de Cinema de Cannes. O jantar da Amfar, realizado no Hotel du Cap Eden-Roc, em Cap d’Antibes é uma noite filantrópica destinada a captação de recursos para programas dedicados à luta contra o HIV.

Evento da marca Philipp Plein

Thassia Naves também marcou presença no evento da marca Philipp Plein em Cannes. O evento, que celebrou a abertura da nova loja na cidade, aconteceu na La Jungle du Roi, residência do próprio Philipp Plein, localizada nas colinas da Riviera Francesa. Thassia esteve no desfile Cruise da Philipp Plein, que apresentou coleções RTW masculinas e femininas, além de um espaço exclusivo para óculos e relógios.

