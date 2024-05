Emanuelly Fernandes Príncipe Harry não consegue ficar no mesmo espaço que o irmão, diz jornal

Príncipe Harry decidiu não comparecer ao casamento de um de seus amigos mais próximos, e sua decisão está repercutindo na imprensa britânica. O filho mais novo do rei Charles optou por não participar da cerimônia do aristocrata inglês Hugh Grosvenor, 7º Duque de Westminster, que ocorrerá no próximo dia sete de junho. Além de ser um amigo de infância de Harry, Grosvenor é padrinho do primogênito do príncipe.

De acordo com o tablóide britânico Daily Mirror, Harry decidiu não ir ao casamento porque “não consegue ficar no mesmo ambiente que seu irmão mais velho”, príncipe William. O jornal afirma que William também teria “conquistado” Grosvenor, tornando-se o novo melhor amigo do noivo.

Hugh Grosvenor vai se casar com Olivia Henson na Catedral de Chester. A cerimônia contará com 400 convidados e terá William no papel de “usher”, uma espécie de mestre de cerimônias que recebe os convidados enquanto os noivos não chegam.

Em entrevista ao Daily Mirror, o especialista em monarquia britânica Tom Quinn revelou que Harry considerou ir ao casamento do amigo, mas desistiu para evitar um reencontro com o irmão mais velho. Quinn também mencionou que Harry se ressente por não ter sido escolhido para o papel de “usher”.

“A decisão do Harry em não ir ao casamento do velho amigo Hugh Grosvenor acabou sendo inevitável, uma vez que ele concluiu que o irmão estaria lá. Harry odeia a ideia de acabar se distanciando de seu velho amigo, ele era muito próximo do Hugh Grosvenor, mas ir ao casamento no qual o irmão será o ‘usher’ é a história se repetindo da forma mais dolorosa possível”.

