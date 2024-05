Planos de saúde cancelados têm 72 horas para retomarem atendimentos

O deputado e relator da Lei dos Planos de Saúde Duarte Jr (PSB-MA) afirmou nesta terça-feira (28), que os planos cancelados unilateralmente serão reativados em até 72h. As informações são do Metrópoles .

“Essa é a primeira vitória do nosso trabalho por uma saúde suplementar de qualidade. Está proibido o cancelamento do contrato de qualquer beneficiário, seja idoso, autista, pessoa com deficiência ou doenças crônicas. O cidadão que não tiver seu contrato retomado no prazo estabelecido pode e deve procurar os órgãos de defesa do consumidor para garantir esse direito”, destaca o deputado.