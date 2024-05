Ailane Silva Pilates de aparelho contribui para aumento da força, flexibilidade e equilíbrio

O pilates é um tipo de exercício realizado para fortalecer a musculatura e melhorar a flexibilidade, tônus e postura, o que resulta em uma maior consciência corporal para o bem-estar e saúde. Tradicionalmente, essa modalidade é praticada no solo, com o uso de tapetes e acessórios simples. No entanto, outra opção é o pilates de aparelho, que conta com o uso de equipamentos que elevam os resultados de quem realiza essa prática.

“O pilates é uma técnica usada para melhorar a qualidade de vida com foco principalmente no fortalecimento dos músculos centrais do corpo, dos membros inferiores e superiores, bem como flexibilidade, mobilidade e coordenação motora. Aliado a isso, trabalhamos a respiração, sempre realizando movimentos mais lentos”, explica a professora da Acuas Fitness 106 Norte, em Brasília, Patrícia Cintra.

Segundo ela, os exercícios são executados de forma individual, de acordo com avaliação feita do perfil do aluno e a suas expectativas. “Temos alunos que querem melhorar algum tipo de dor corporal, outros querem melhorar a flexibilidade e a força. Então, sempre perguntamos qual é o objetivo do aluno para trabalhamos com esse foco”, detalha.

Ela cita que alguns casos clássicos em que o pilates é fundamental são quando o indivíduo tem dores lombares ou hérnia de disco. “No caso dos idosos, também há quadros em que eles querem melhorar a flexibilidade, porque não conseguem mais executar movimentos como abaixar ou se levantar”, exemplificou.

Na Acuas Fitness 106 Norte, a atividade é realizada com planejamento individualizado, sendo que cada aluno tem sua meta. As turmas têm um, dois ou três alunos.

