Os melhores looks do Cannes Film Festival

No mês de maio, cineastas, atores, críticos e entusiastas do cinema desembarcam na Riviera Francesa para o Cannes Film Festival (ou Festival de Cinema de Cannes), um dos eventos de cinema mais prestigiados e influentes do mundo. A 77ª edição do evento ocorreu entre os dias 14 e 25 de maio de 2024.

Vestidos de alta-costura e joias cruzam o tapete vermelho em todos os dias de festival. A seguir, confira os melhores looks do 77º Cannes Film Festival!

Começando pela brasileira Marina Ruy Barbosa, que usou um vestido amarelo assinado por Miss Sohee. Coco Rocha, de Cheney Chan, foi outro destaque no red carpet, assim como Selena Gomez (que recebeu o prêmio de Melhor Atriz pelo sua atuação no filme Emilia Perez), vestindo Saint Laurent.

Marina Ruy Barbosa vestindo Miss Sohee (Foto: Getty Images) Coco Rocha vestindo In Cheney Chan (Foto: Getty Images) Selena Gomez vestindo Saint Laurent (Foto: Getty Images)

A modelo Elsa Hosk surgiu em um vestido preto e branco deslumbrante da Prabal Gurung. Barbara Palvin elegeu um modelo fluido com corset de Vivienne Westwood, enquanto Yseult apostou em uma releitura do The New Look, de Christian Dior. Heidi Klum surgiu com um vestido vermelho volumoso de Saiid Kobeisy.

Elsa Hosk veste Prabal Gurung (Foto: Getty Images) Barbara Palvin vestindo Vivienne Westwood (Foto: Getty Images) Yseult vestindo Christian Dior (Foto: Getty Images) Heidi Klum vestindo Saiid Kobeisy (Foto: Getty Images)

O roxo foi a cor escolhida pela modelo Maria Borges, enquanto a atriz Diane Kruger optou por um vestido azul assinado pela Versace.

Maria Borges (Foto: Getty Images) Diane Kruger veste Versace (Foto: Getty Images)

Os tons claros e rosados tiveram destaque em Bella Hadid (de DSquared2), Anya Taylor-Joy (de Christian Dior) e Winnie Harlow (de Vivienne Westwood). Os brilhos foram realçados em Marina Ruy Barbosa, com um vestido de Yogie Pratama.

Bella Hadid veste DSquared2 (Foto: Getty Images) Anya Taylor-Joy veste Christian Dior (Foto: Getty Images) Winnie Harlow veste Vivienne Westwood (Foto: Getty Images) Marina Ruy Barbosa veste Yogie Pratama (Foto: reprodução/Instagram)

