Menopausa: médica Priscilla Proença ressalta a importância da terapia de reposição

Os desconfortos trazidos pela menopausa, muitas vezes, tornam a rotina das mulheres desafiadora. Entre os sintomas dessa fase estão ondas de calor, suores, instabilidade emocional, cansaço, ganho de peso e, até mesmo, perda de massa óssea e risco aumentado para doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. Essas mudanças costumam ocorrer por volta dos 50 anos de idade, sendo que a ausência da menstruação por 12 meses é o principal marco de início a essa etapa feminina. Médica com pós-graduação em Endocrinologia, Priscilla Proença explica que buscar apoio especializado e tratamentos são fundamentais para amenizar esses sintomas.

“A partir dos 40 anos, a mulher já começa a passar pelo climatério, período que antecede a menopausa e quando ocorrem desequilíbrios hormonais que provocam irregularidade menstrual, mudança do humor, cansaço, inchaço e dores nas mamas”, detalha.

No Brasil, um estudo colaborativo publicado em 2022 na revista científica Climateric mostra que 73,1% das mulheres sentem sintomas no período do climatério até a menopausa e 78,4% na fase pós-menopausa. No entanto, somente 52% fazem algum tipo de tratamento e apenas 22% realizam a terapia de reposição hormonal. “A terapia hormonal é o tratamento de primeira linha para mulheres que sofrem com sintomas da menopausa. Além disso, contribui para a diminuição da incidência de doenças cardiovasculares, entre elas, o infarto do miocárdio”, destaca. A médica esclarece que a reposição hormonal pode ser realizada por meio de comprimidos, adesivos, géis e implantes hormonais, sendo que estes últimos, estão entre os métodos mais modernos para fazer a reposição segura e contínua.

A terapia de reposição hormonal (TRH) é importante, já que o desequilíbrio ocorre devido à diminuição de dois hormônios fundamentais para as mulheres: a progesterona e o estrogênio. A ausência de ambos gera uma série de mudanças no corpo e na mente da mulher, seja a curto, médio ou longo prazos. “A aproximação e a chegada da menopausa podem causar alteração no humor – com possíveis episódios de irritação, ansiedade e depressão –, baixa libido, ganho de peso e alteração da memória. Depois, além da diminuição do desejo sexual, pode ocorrer dificuldade de lubrificação vaginal.

Já a longo prazo, pode haver uma maior propensão à osteoporose, a doenças neurodegenerativas e cardiovasculares”, explica. Um fator destacado pela médica é que a fase entre climatério e a pós-menopausa pode durar entre dez e trinta anos, já que a expectativa de vida das mulheres atingiu 79,3 anos, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 2022. “Ou seja, um terço da vida da mulher é vivida dentro deste processo de queda gradual dos seus hormônios, o que requer tratamento especializado e acompanhamento para maior qualidade de vida”, recomenda.

