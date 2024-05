Redação GPS Maratona do Rio traz cultura e entretenimento para todos

A Maratona do Rio, que acontece esta semana, vai muito além das tradicionais corridas. Considerado o maior festival de corridas de rua da América Latina, o evento não se resume às cinco distâncias disponíveis para os 45 mil inscritos. Cultura e entretenimento fazem parte da programação, destacando a forte conexão entre o evento e a atmosfera da Cidade Maravilhosa.

O projeto Maratona com Arte adiciona uma dimensão cultural ao evento, proporcionando uma experiência completa tanto para corredores quanto para moradores locais.

A programação de shows é gratuita e aberta ao público. Independentemente de ter participado das corridas, todos são bem-vindos na Casa Maratona, localizada na Marina da Glória. A Orquestra Circônica realizará três apresentações: quarta-feira (29) ao meio-dia, quinta-feira (30) às 9h, e sexta-feira (31) às 9h, animando a retirada dos kits dos corredores.

No palco Maratona com Arte, montado na esplanada da Marina da Glória, várias atrações estão programadas. Na quinta-feira (30), o projeto Favela Brass se apresenta às 16h30, seguido pelo DJ Marlboro às 17h. No sábado (1º), a Bateria Polivalente Atlética Idomed inicia as apresentações às 8h30, seguida pelo bloco Chora me Liga às 10h. Ao meio-dia, o Sesc promove o show da banda Samba que Elas Querem.

No domingo (2), o ex-Barão Vermelho Rodrigo Santos sobe ao palco às 8h30, e a partir das 10h30, o Sesc apresenta o Bangalafumenga com a participação especial de Sandra de Sá.

Além dos shows, a Maratona do Rio conta com a presença de 35 marcas patrocinadoras e parceiras que estarão com estandes e lounges na Marina da Glória. Haverá uma variedade de ativações e distribuição de brindes para o público. Entre as atividades disponíveis estão bares, pontos de hidratação, massagens, fotografia, tatuagens temporárias, aulas de alongamento, muro de escalada, piscina de bolinhas e slackline.

