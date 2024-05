Redação GPS Exposição no Museu de Arte de Goiás traz obras de artistas do DF

O Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, será palco da ‘Presente e Futuro – Exposição Coletiva’ do II Módulo do Projeto Arte Plena, que ocorrerá de 28 de maio a 30 de junho. A mostra, aberta ao público e gratuita, reúne obras de 38 artistas de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Com uma expografia que convida o público a refletir sobre territorialidade, relações afetivas e resíduos atemporais, a exposição destaca a diversidade e pluralidade da região. Entre os artistas convidados, a exposição presta uma homenagem póstuma à artista carioca radicada no Mato Grosso, Vitória Basaia, falecida no dia 15 de maio deste ano.

Durante todo o período da exposição, serão oferecidas ações educativas e visitas guiadas para grupos, proporcionando uma experiência enriquecedora aos visitantes. Segundo Sandro Tôrres, coordenador de projetos da Arte Plena e um dos curadores da mostra, ao lado de Aldones Nino, Antonio da Mata e Nei Vargas, a exposição foi concebida para construir diálogos entre diversas poéticas, revelando contextos particulares de produção artística.

“Essa exposição fecha um ciclo iniciado, no mês de março, com o primeiro módulo e a exposição ‘Percursos Plurais – individuais simultâneas e coletiva de gravuras’, seguida da FARGO, com 30 espaços expositivos e agora com o segundo módulo, a coletiva ‘Presente e Futuro’, dentro do projeto ‘ARTE PLENA OCUPA MAC’, que é uma parceria do MAC e a Arte Plena Produção em Cultura”, afirma Tôrres.

A equipe do Projeto Arte Plena inclui um grande número de colaboradores, como curadores, fotógrafos, coordenadores de conteúdo e ação educativa, montadores e jornalistas, todos trabalhando juntos para oferecer uma exposição rica e diversificada.

The post Exposição no Museu de Arte de Goiás traz obras de artistas do DF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .