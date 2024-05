Rafael Badra Dia dos Namorados:TGS presenteia casais com carro e chocolates

Assim como o amor, um bom chocolate combina com todas as ocasiões. Pensando em presentear seu público, o TGS lança a campanha Compre, Ganhe e Concorra que, entre os dias 31 de maio e 14 de junho * , tornará o Dia dos Namorados ainda mais doce. Em parceria com a marca suíça Lindt, líder global na categoria de chocolates premium, a cada R$ 600 em compras o shopping presenteará os clientes com uma lata das famosas trufas Lindor. E tem mais: quem fez as compras também ganhará um cupom para concorrer a um carro zero, o Peugeot 208.



A troca de notas ocorrerá pelo aplicativo WYNK. A retirada do brinde é realizada no lounge de trocas, localizado no Piso 3, e a participação é limitada a um brinde por CPF. A promoção vai até o dia 14 de junho ou enquanto durarem os estoques. O sorteio do carro ocorrerá no dia 15 de junho, pelo aplicativo da Loteria Federal, e o resultado será divulgado no site e nas redes sociais do Taguatinga Shopping.

Quer ter suas chances duplicadas? Os clientes que doarem 1 kg de alimento antes das trocas terão cupons em dobro para concorrer ao prêmio. As doações poderão ser entregues no lounge de trocas e serão encaminhadas para as OSCs cadastradas no TGS Solidário.

“Além de contar com operações que celebrarão a data, como os restaurantes Coco Bambu e Outback e diversas lojas com presentes dedicados para a ocasião, desejamos homenagear nossos clientes que optam por comprar seus presentes conosco. Nada melhor do que um delicioso chocolate! Além disso, o TGS oferece um serviço exclusivo de personal shopper, que pode ajudar muito na escolha da lembrança perfeita”, pontua Mayce Tranquillini, gerente de marketing.

*promoção válida entre os dias 31 de maio e 14 de junho ou enquanto durarem os estoques.

Atendimento personalizado on-line

No Taguatinga Shopping, o público encontra também uma série de lojas com opções de presentes para todos os gostos. Nas redes sociais do @taguashopping, é possível conferir diversas dicas e ideias de lembranças para celebrar a data. Além disso, o shopping oferece um serviço on-line personalizado com uma Personal Shopper, uma profissional que dá sugestões e ajuda na procura do presente ideal. Para este serviço, basta entrar em contato por meio do WhatsApp (61) 99361-5000.

“Oferecemos uma série de lojas com opções para todos os gostos. Com este atendimento, proporcionaremos não só uma experiência de compra exclusiva aos nossos clientes, mas também os ajudaremos a adquirir seus produtos de forma inteligente e em menor tempo, com o apoio de um profissional especializado. Tudo ocorre virtualmente e de forma muito fácil! Um personal shopper avalia o orçamento pessoal e, ao mesmo tempo, possui uma enorme facilidade de encontrar o que há de mais novo no mercado”, afirma Mayce.

SERVIÇO: Dia dos Namorados no TGS

Quando: 31 de maio e 14 de junho de 2024.

Data do sorteio : 15 de junho de 2024, pela Loteria Federal.

Mecânica: a cada R$ 600 em compras, clientes ganham um cupom para concorrer a um Peugeot 208 e levam para casa de brinde uma lata da Lindt Lindor 150g. Após a doação de 1kg de alimentos os cupons para concorrer ao prêmio serão em dobro.

Lounge troca notas : Piso 3.

A troca das notas fiscais é limitada a um brinde por CPF.

Confira o regulamento e outras informações em https://www.taguatingashopping.com.br/ .

