Caio Barbieri Deputado Joaquim Roriz passa mal e é atendido no posto médico da CLDF

O deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL) passou por um susto, nesta terça-feira (28), enquanto participava da reunião da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (Ceof) na Câmara Legislativa ( CLDF ).

Vice-presidente do colegiado, o parlamentar foi conduzido por brigadistas ao posto médico da Casa, com relatos de dores no peito.

Em comunicado oficial, a assessoria de comunicação do deputado informou que Roriz Neto apresentava um quadro de pressão alta e taquicardia, sendo medicado e colocado em observação.

“Roriz Neto tem 32 anos e não possui histórico de doenças crônicas”, registrou.

A assessoria não informou sobre a previsão de alta do parlamentar, mas ressaltou que seu estado de saúde é estável e está sendo monitorado pelos profissionais de saúde da CLDF.

