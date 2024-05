Pedro Reis Chapada dos Veadeiros recebe Lucas Corazza, do GNT, para jantar inédito

No próximo dia 15 de junho, a Chapada dos Veadeiros será palco de um evento gastronômico único, com a presença do renomado confeiteiro Lucas Corazza . Conhecido por seu trabalho como jurado do programa “Que Seja Doce” no GNT, ele se juntará aos chefs Lui Veronese e Lu Rodrigues para um jantar em sete etapas no restaurante da dupla, A Cozinha do Cavaleiro, localizada na Vila de São Jorge.

O menu degustação, especialmente elaborado para o Dia dos Namorados, promete encantar com pratos que combinam técnicas sofisticadas e ingredientes típicos do Cerrado. Lucas Corazza, além de ser o responsável por três das sete etapas do jantar, apresentará aperitivos como pain d’épice com patê de fígado de galinha e geleia de mangaba. “A beleza de compartilhar a cozinha é ter a maior diversidade de sabores possível, especialmente numa experiência como essa, em que um estimula o outro” , diz o chef.

Os chefs Lui Veronese e Lu Rodrigues completarão o menu com criações como vieiras servidas com massa fresca, molho de araticum e baunilha do Cerrado, acompanhadas de um creme de limão galego.

A harmonização de vinhos, opcional, será coordenada por um sommelier da importadora Del Maipo. O valor da experiência é R$299 e R$369 (com harmonização).

A Chapada dos Veadeiros, a apenas 2h30 do centro de Brasília, é conhecida por suas belezas naturais e clima agradável no fim do outono, tornando-se um destino perfeito para uma celebração romântica e exclusiva.

Com reservas limitadas já abertas, clicando aqui , o evento também contará com brindes especiais para os primeiros dez casais, oferecidos pela parceria com Ambev e a iniciativa Imagina Juntos.

Além do jantar, os visitantes que estiverem na Vila de São Jorge poderão aproveitar descontos de 10% na hospedagem em algumas casas parceiras do restaurante. São elas: Caminho das Cachoeiras, Trilha Violeta, Manhã de Sol e Casa das Flores.

Etapas do jantar de 15/06:

Aperitivo 1 (junto com aperitivo 2): cones com creamcheese de buriti com aliche

Aperitivo 2 (junto com aperitivo 1): ópera de pain d’epice com patê de figado de galinha e gelee de mangaba

Entrada quente: vieiras, massa fresca, molho de araticum e baunilha do Cerrado com creme de limão galego

Principal 1: arroz caldoso de quiabo com ½ galeto de leite temperado na sálvia, tomates-cereja confit, vinagrete de limão, farofa de castanhas do Cerrado e “salada de salsa e ervas”

Principal 2: lombo suíno com demiglace de gergelim Kalunga, cajuzinho do Cerrado empanado em torresmo e legumes torrados.

Sobremesas: choux cream com creme de baunilha do Cerrado e mascarpone, praliné de Baru com amêndoas e pequi doce, além de torta de chocolate com pimenta macaco e sorvete de araticum

