Redação GPS Alergias de inverno: conheça cuidados essenciais para evitar as crises

Com a chegada do inverno, as alergias respiratórias sazonais começam a incomodar muitas pessoas. Para este período, a otorrinolaringologista pediátrica Sofia Borges destaca a importância de cuidados específicos para manter os sintomas sob controle e melhorar a qualidade de vida dos alérgicos.

Segundo a especialista, a lavagem nasal diária é fundamental, assim como manter a casa bem ventilada para reduzir a presença de possíveis alérgenos no ambiente. Além da limpeza adequada da casa, o uso de aspirador de pó com filtro HEPA ou pano úmido é recomendado para evitar o acúmulo de poeira.

“Durante a limpeza, é aconselhável evitar espanar, varrer, arrumar camas, gavetas e estantes, pois essas atividades podem levantar poeira. Se for inevitável permanecer em casa durante a limpeza, improvisar uma máscara com pano úmido pode ser uma solução eficaz”, recomendou.

A especialista orienta ainda a evitar acolchoados de lã, penas ou algodão, que são difíceis de limpar e propensos a acumular poeira. A médica destaca a importância de revestir travesseiros e colchões com tecido impermeabilizado, lavar cobertores e blusas de lã antes do uso, e restringir o contato com ambientes empoeirados durante o inverno.

“Se o alérgico dormir no mesmo quarto que outra pessoa, esta deve seguir as mesmas orientações. Além disso, é importante impedir que as crianças brinquem em tapetes e evitar brinquedos peludos”, acrescentou a otorrinolaringologista.

Outra dica importante da especialista é restringir o uso de produtos químicos, como inseticidas, desinfetantes e água sanitária, bem como evitar a exposição a fumaça e outros agentes irritantes.

“Fumar ou frequentar locais com fumantes deve ser evitado e banhos devem ser mornos no inverno”, ressaltou.

Sofia também ressalta a importância da alimentação e do controle ambiental na prevenção de crises alérgicas. E reforça a importância da lavagem nasal, destacando a eficácia de dispositivos lúdicos, como o Nosewash, para tornar o processo mais confortável, especialmente para crianças.

The post Alergias de inverno: conheça cuidados essenciais para evitar as crises first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .