Terceira filha de Brad Pitt abandona sobrenome do pai

A tumultuada separação de Brad Pitt e Angelina Jolie continua a repercutir na vida dos filhos do casal, que agora tomam decisões à medida que crescem. Envolvidos em uma longa disputa judicial e alvos de muitos boatos, os filhos têm se posicionado de maneiras que refletem a tensa relação familiar.

Vivienne, 15 anos, tornou-se a mais recente filha a deixar de usar o sobrenome Pitt, segundo a revista In Touch. Ela foi creditada como ‘Vivienne Jolie’ na peça The Outsiders , na qual Angelina Jolie atuou na Broadway. Vivienne, que também estuda teatro, colaborou com a mãe na produção.

Essa decisão segue as ações de suas irmãs mais velhas, Zahara e Shiloh. Zahara, 19 anos, recentemente usou o nome ‘Zahara Marley Jolie’ em um evento universitário, enquanto Shiloh, 18 anos, adotou o nome ‘Shi Jolie’ em sua conta no Instagram.

A fonte ouvida pela In Touch afirmou que Brad Pitt sempre temeu que Angelina incentivasse os filhos a se afastarem dele durante o processo de divórcio. “A implicação é que as crianças não querem ter nada a ver com Brad”, revelou a fonte da revista.

Brad Pitt e Angelina Jolie começaram seu romance em 2006, casaram-se em 2014 e se separaram em 2016. Durante o relacionamento, tiveram seis filhos: Maddox (22 anos), Pax (20 anos), Zahara (19 anos), Shiloh (18 anos), e os gêmeos Knox e Vivienne (15 anos). Desde a separação, os filhos têm vivido com Jolie.

