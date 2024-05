Caio Barbieri PRTB confirma pré-candidatura do coach Pablo Marçal à Prefeitura de SP

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro ( PRTB ) anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (27), a pré-candidatura do coach Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo . Além disso, o palestrante também assumiu o cargo de presidente de honra da legenda, que tem Leonardo Avalanche como líder.

O empresário se filiou ao PRTB em abril deste ano, logo depois de ter se filiado ao Democracia Cristã (DC).

De acordo com o partido, o nome do vice da chapa de Marçal ainda não foi definido. A legenda ressalta que a escolha será feita após uma “criteriosa análise”, visando selecionar alguém alinhado com os interesses dos cidadãos paulistanos.

Conforme o PRTB, durante a pré-candidatura, Pablo Marçal apresentará propostas inovadoras e viáveis para enfrentar os problemas que afetam a população de São Paulo.

“Sua visão abrangente e seu compromisso com o bem-estar coletivo são pilares fundamentais de sua plataforma política”, destaca o partido.

