Emanuelly Fernandes Príncipe Harry pode ter renovação de seu visto americano negado

O Príncipe Harry e Meghan Markle, a duquesa de Sussex, enfrentam a possibilidade de ter que deixar sua luxuosa mansão em Montecito, Califórnia, avaliada em R$ 79 milhões. O motivo? Problemas com o visto de Harry nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mirror e analisada por Richard Fitzwilliams, especialista na família real britânica.

Desde que deixou suas funções reais em 2020, o filho mais novo do Rei Charles III tem vivido nos Estados Unidos. No entanto, de acordo com o Daily Mail, a renovação de seu visto está em risco. Um juiz está atualmente avaliando a extensão da permanência de Harry no país após uma solicitação do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

A questão surgiu após algumas revelações feitas pelo príncipe em seu livro de memórias, ‘O Que Sobra’. Harry admitiu ter usado diversas drogas, incluindo maconha, cogumelos, ayahuasca e cocaína. Ele relacionou seu uso de drogas ao período difícil que enfrentou após a morte de sua mãe, a Princesa Diana, em 1997.

O Daily Mail sugere que a documentação de visto de residência nos EUA exige a listagem de qualquer droga previamente consumida pelo requerente. Isso levanta a dúvida se Harry incluiu essas informações em seu formulário, conforme detalhou em seu livro.

O especialista real Richard Fitzwilliams comentou sobre a situação ao Daily Mail. “ O fato é que será muito embaraçoso, ou pode ser muito embaraçoso. O Harry pode ter incluído o uso de drogas em seu formulário de inscrição. Se não tiver feito isso, sem dúvida chegará às manchetes, e isso não será benéfico”, analisou.

Harry e Meghan renunciaram às suas funções reais em janeiro de 2020 e atualmente vivem em Montecito com seus dois filhos, Archie, 5 anos, e Lilibet, 2 anos.

