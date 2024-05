Redação GPS Portas Abertas Emplavi 2024: novos lançamentos e oportunidades conectam clientes ao imóvel ideal

A Emplavi celebra 42 anos neste mês de maio, com a tradicional campanha *Portas Abertas Emplavi 2024: viva a conquista do imóvel dos sonhos, com a certeza do melhor negócio”. Com uma agenda repleta de atrações, a nova campanha visa a proporcionar experiências exclusivas aos clientes e oportunidades imperdíveis, na busca pelo imóvel dos sonhos. Além de dois novos lançamentos quatro suítes premium, nas melhores localizações dos Setores Noroeste e Sudoeste, em condições exclusivas de negociação, a campanha deverá se estender até o final de junho com uma intensa agenda de experiências e conexões com o alto padrão Emplavi.

A agenda de eventos de maio trouxe a temática dos 42 anos, com finais de semana bem movimentados na Central de Vendas e decorados Emplavi Noroeste e também no Ponto de Vendas Emplavi Quadra 500 Sudoeste, encerrando-se neste último sábado (25/5), no Noroeste, com uma exclusiva harmonização de queijos e vinhos selecionados, além de visitas aos decorados, projetos pela arquiteta Suelene de Paula Wanderley.

O gerente de Marketing da Emplavi, Alexandre Oliveira, destaca que “ a nova campanha reflete o momento de otimismo e de celebração vivenciado pela empresa, não apenas pelos seus 42 anos de história, mas sobretudo pelo ambiente de negócios altamente positivo, com o cenário econômico muito favorável à compra do imóvel, com obras à pleno vapor e muitas entregas , de empreendimentos Emplavi , previstas para 2024 , além de novo um ciclo de lançamentos nos Setores Noroeste, Sudoeste e também no Guará que ratificam o posicionamento da marca como a maior e a mais diversificada oferta imobiliária do segmento alto padrão no DF”. “Não por acaso, a campanha já começou em ritmo acelerado e com a melhor expectativa de sucesso possível”, complementa Alexandre.

Alexandre Oliveira cita que entre os novos lançamentos estão dois novos lançamentos, o Parque dos Buritis quatro suítes premium Noroeste e o Residencial Esmeralda quatro suítes premium, na quadra 500 do Setor Sudoeste. Ambos contam com projetos modernos para oferecer qualidade de vida dos futuros moradores.

Durante o período, estão ofertadas condições exclusivas de negociação. Além disso, os clientes podem contar com view tours pelas obras aceleradas, unidades modelo e decoradas e eventos gastronômicos.

