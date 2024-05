Redação GPS PF e MPF investigam Romário por suspeita de desvio em projetos esportivos

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão investigando o senador Romário (PL-RJ) por suposto envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro de projetos esportivos da Prefeitura do Rio de Janeiro, de acordo com informações do Uol.

As acusações surgiram a partir da delação premiada do empresário Marcus Vinícius Azevedo da Silva, que também citou o nome do vereador e vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz (PL-RJ), no caso.

O delator afirmou que Braz era responsável por recolher valores desviados no suposto esquema, que envolveu uma ONG para o “favorecimento ilícito de Romário”.

O Ministério Público Federal solicitou informações à Prefeitura do Rio de Janeiro sobre contratos assinados pelo vereador com o Centro Brasileiro de Ações Sociais para Cidadania, totalizando R$ 13 milhões.

Em nota, a assessoria do senador Romário declarou que a delação de Marcus é baseada em fatos que não condizem com a realidade.

“A delação deve sempre ser lastreada em provas que se coadunem com a versão dada pelo colaborador, o que fica nítido não ser o caso específico, que possui narrativa vaga e imprecisa”, afirmou.

O senador também ressaltou que não responde pelas ações do secretário no exercício de suas funções e reafirmou sua confiança na Justiça, acreditando no arquivamento da investigação.

A reportagem tenta contato com o vereador Marcos Braz e com o Ministério Público Federal para obter mais informações sobre o caso, mas até o momento da publicação, não houve retorno.

