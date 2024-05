Henrique Neri Janones e Fernanda Melchionna serão julgados no Conselho de Ética

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados irá discutir nesta terça-feira (28), às 11h, os pareceres preliminares dos parlamentares André Janones (Avante-MG) e Fernanda Melchionna (Psol-RS). Os dois deputados são acusados de quebra de decoro. As informações são da Agência Câmara de Notícias .

Janones responde ao item Representação 29/23 , do PL, e o item pede a cassação de Janones por supostamente ter pedido parte dos salários dos funcionários lotados em seu gabinete para proveito próprio.

O deputado e relator do processo, Guilherme Boulos (Psol-SP), recomendou o arquivamento. Em sua argumentação, o parlamentar recomenda o arquivamento , já que o episódio ocorreu antes de seu mandato.

A deputada Fernanda Melchionna é acusada, por meio da Representação 2/24 , também do PL. O partido a acusa de ter ofendido a família do ex-presidente Bolsonaro em reunião da Comissão de Segurança Pública. O relator do processo, Júlio Arcoverde (PP-PI), ainda não divulgou seu parecer

