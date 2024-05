Caio Barbieri Ibaneis anuncia contratação de profissionais para a rede de saúde

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nesta segunda-feira (27), a contratação de 492 profissionais da saúde para a rede pública da capital do país. Em meio a uma crise no setor, a medida visa reforçar o atendimento e melhorar a prestação de serviço nas unidades de pronto atendimento (UPAs) e hospitais do DF.

“Acabo de autorizar a contratação imediata de 221 técnicos de enfermagem, 122 enfermeiros e mais 149 médicos, totalizando mais de 492 profissionais para a saúde. Seguimos firmes, trabalhando por todo o DF”, registrou nas redes sociais.

Para discutir soluções efetivas para a saúde pública, o presidente da Câmara Legislativa (CLDF), Wellington Luiz (MDB), convocou uma reunião a portas fechadas com os demais deputados, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, e o diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), Juracy Cavalcante Lacerda Júnior.

Um pedido de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi apresentado pelo deputado Fábio Felix (PSol) após quatro mortes de crianças terem sido registradas na rede pública local por problemas no atendimento e acolhimento na rede hospitalar.

