GDF quer tirar do papel a construção de mais pontes no Lago Paranoá

O secretário de Obras, Valter Casimiro , afirmou, nesta segunda-feira (27), que o governo quer tirar do papel a construção de uma quarta ponte no Lago Paranoá. A declaração ocorreu durante o programa CB.Poder , em parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

Segundo ele, a nova estrutura terá como objetivo oferecer mais uma opção de locomoção para os moradores do Paranoá, Itapoã e Lago Sul. O secretário afirmou que a ideia é criar uma obra funcional que contribua para aliviar o trânsito na região.

“A ponte será simples e poderá atender a demanda da região do Paranoá, Itapoã e Lago Sul. Dessa forma, teremos mais uma alternativa para os moradores que se deslocam para a região central do Plano Piloto”, afirmou durante a entrevista para as jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes.