Yumi Kuwano Fest Rock Brasília reúne artistas autorais na Torre de TV

Nos dias 15 e 16 de junho, a cidade será palco da primeira edição do Fest Rock Brasília , que reunirá 20 atrações, na Torre de TV . A direção artística do evento é de Philippe Seabra, vocalista e guitarrista da Plebe Rude, que irá convidar quatro bandas veteranas para uma apresentação especial no festival.

Além dos convidados, a programação contará com outras 16 apresentações, entre cantores solo e bandas do rock e suas vertentes, que podem se inscrever para participar da seleção por meio de chamamento público até esta quarta-feira (29). O resultado será divulgado em edital no dia 4 de junho.

A Comissão de Curadoria é formada por profissionais da cultura, músicos e representantes da coordenação do Fest Rock Brasília. Serão analisados o portfólio artístico, a performance musical e o plano da apresentação para o evento. Os grupos selecionados receberão um cachê de R$ 4,5 mil.

Na seleção, 50% das vagas serão destinadas para bandas que tenham mulheres como protagonistas e 10% serão para grupos com pessoas com deficiência. As inscrições podem ser realizadas por meio do site .

Realizado pelo Instituto Latinoamerica e Capital do Rock Produções em parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Fest Rock Brasília acontece em celebração ao Dia do Rock Brasiliense (27 de março), criado pela Lei nº 7.386/2024.

Serviço

Fest Rock Brasília

Quando: 15 de junho (das 16h às 23h) e 16 de junho (das 15h às 22h)

Onde: Torre de TV – Eixo Monumental

Entrada franca

Mais informações: https://

