Evento de MMA recebe 10 mil pessoas e ajuda RS com doações

Em retorno a Brasília após 13 anos, o Jungle Fight 126 reuniu, no último sábado (25), mais de 10 mil pessoas na Arena BRB Nilson Nelson. O maior evento de MMA da América latina recebeu o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF e trouxe momentos com performances de grandes lutadores do DF e de vários estados brasileiros.

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) se uniu nas ações de solidariedade voltadas às famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul . Durante a retirada dos ingressos para o evento, foram arrecadados alimentos doados pelo público, que serão encaminhados ao Comitê de Emergência Brasília pelo Sul, comandado pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais e coordenado pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, destacou a relevância do retorno do evento para a cidade. “A repercussão positiva do Jungle Fight reforça o nosso compromisso em promover e fortalecer as artes marciais aqui no DF, além de proporcionar excelentes oportunidades aos nossos atletas para brilharem em eventos dessa magnitude”, ressalta. “A capital é um centro esportivo de destaque, pronta para receber grandes eventos”, acrescentou o gestor.

A amazonense Elora Dana enfrentou a carioca Brena Cardozo na luta principal e manteve o cinturão peso-mosca do Jungle Fight. A campeã linear sofreu um knockdown no primeiro round e quase foi finalizada, mas conseguiu reverter a situação e nocauteou a campeã interina aos 4 minutos e 10 segundos do segundo round.

No coevento principal, João Pedro Saldanha, atleta brasiliense, conquistou o cinturão interino dos peso-galos com um nocaute rápido em menos de um minuto contra o carioca Ronaldo “Freestyle” Ferreira.

Além das lutas principais, outros destaques incluíram Carlos Alexandre “Mistoca”, de Taguatinga-DF, que venceu Átila Viana por nocaute técnico e chamou a atenção pelo estilo descontraído ao entrar no octógono. Carol Foro também brilhou com um nocaute rápido contra Any Silva, encerrando a luta em apenas 1 minuto e 17 segundos.

Resultados Jungle Fight 126

– Elora Dana venceu Brena Cardozo por nocaute técnico aos 4min10s do R2

– João Pedro Saldanha venceu Ronaldo “Freestyle” Ferreira por nocaute aos 59s do R1

– Antônio “The Flash” Ferreira venceu Gilberto “Cangaceiro” por decisão unânime (29-25, 29-27, 29-27)

– Carlos Alexandre “Mistoca” venceu Átila Viana por nocaute técnico a 1min14s do R1

– Bryan “The Lion” Felipe venceu Eduardo “Tubarão” Santiago por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

– Wellington “Cachorro Loko” Filho venceu Joel Neto “Farinha” por finalização aos 3min07s do R1

– Carol Foro venceu Any Silva por nocaute a 1min17s do R1

– Jean Sevalho venceu Marcone Muniz por finalização aos 4min21s do R1

– Álvaro Luiz venceu Kaique Monstro por nocaute técnico aos 3min49s do R1

– Daniel Araújo venceu Joendison Lopes por nocaute técnico aos 4min03s do R1

– Matheus “Prodígio” Bueno venceu Jefferson “Pelezinho” Meireles por nocaute a 1min58s do R2

– Átila Silva venceu Leonardo Pereira por decisão dividida (29-28, 29-28, 28-29)

– Jefferson Moreira venceu Uziel Castro por finalização aos 4min21s do R2

Brasília pelo Sul

Todas as ações da campanha Brasília pelo Sul, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, são coordenadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, liderada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Por meio da iniciativa, serão enviados aos municípios afetados pelas enchentes mantas, roupas, alimentos, água, utensílios, itens de higiene e outros objetos.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF)

