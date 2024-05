Redação GPS Eliane Nogueira e Pedro Henrique Brito se casam em São Paulo

Eliane Nogueira e Pedro Henrique Brito, ambos médicos, celebraram seu casamento em uma cerimônia luxuosa neste sábado (25) na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O evento contou com cerca de mil convidados, incluindo políticos e empresários.

O casal já havia oficializado a união em uma cerimônia religiosa na quarta-feira (22) na igreja São Pedro e São Paulo, também localizada no Morumbi, com um grupo menor de convidados presentes.

No grande dia, Eliane, filha do senador Ciro Nogueira (PP) e da ex-deputada Iracema Portella, foi conduzida ao altar pelo pai. A noiva encantou os presentes com um vestido adornado com aplicações de flores. A cerimônia foi seguida por uma recepção animada no mesmo local, organizada pela Boutique de 3, conhecida por seus eventos sofisticados.

A decoração da festa foi marcada por elegantes arranjos de rosas brancas sobre as mesas, complementando o bolo de três andares, também decorado com flores brancas.

Os convidados desfrutaram de apresentações musicais de Wesley Safadão e MC Koringa, que garantiram a animação da noite. Entre os presentes, estavam figuras ilustres como Íris Abravanel, esposa de Silvio Santos; Patrícia Abravanel, apresentadora e filha do dono do SBT; Fabio Faria, diretor do BTG e ex-ministro das Comunicações; Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás; e Arthur Lira (PP-AL), deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados.

