Pedro Reis Cia. do Sopro apresenta “Medea” na Caixa Cultural Brasília

A Cia. do Sopro traz a Brasília a peça “Medea”, com texto de Mike Bartlett e direção de Daniel Infantini , em uma temporada que vai de 31 de maio a 2 de junho de 2024. As apresentações ocorrerão na Galeria da Caixa Cultural Brasília, com sessões às 20h na sexta-feira e no sábado, e às 19h no domingo.

Mike Bartlett é reconhecido como um dos dramaturgos mais ousados da Europa e suas obras notáveis incluem “Love, Love Love”, “Contractions” e “Bull”. Em “Medea”, ele oferece uma versão contemporânea do clássico de Eurípedes, explorando temas como a condição da mulher moderna e o machismo estrutural.

A peça retrata Medea como uma mãe negligenciada e traída, abordando os abusos físicos e emocionais enfrentados pelas mulheres e destacando a problemática dos feminicídios. O cenário é o subúrbio de um conjunto habitacional que reflete as realidades periféricas das grandes cidades, servindo como uma metáfora para a condição feminina contemporânea.

A produção é patrocinada pela Caixa Cultural Brasília e conta com um elenco talentoso, incluindo Fani Feldman no papel de Medea, Rodolfo Amorim como Jasão, Juliana Sanches interpretando Pam, Maristela Chelala como Sarah, Plínio Meirelles no papel de Andrew e Bruno Feldman como Carter.

Serviço:

Medea, de Mike Bartlett, com a Cia do Sopro

Local: Caixa Cultural Brasília

Endereço: Setor Bancário Sul Q. 4 – Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília – DF

Data: 31 de maio a 2 de junho, sexta e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h

Ingressos: R$30,00 (inteira) | R$15,00 (meia)

Classificação: 16 anos

Duração: 80 minutos

Informações: (61)3206-9448 | https://www.caixacultural.gov.br

