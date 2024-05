Redação GPS Casa do filme ‘Esqueceram de Mim’ está à venda por R$ 27 milhões

A famosa mansão onde a família do Kevin, protagonista do filme ‘Esqueceram de Mim’, está à venda. O imóvel, conhecido mundialmente graças ao clássico de 1990 estrelado por Macaulay Culkin e dirigido por Chris Columbus, foi colocado no mercado imobiliário de Chicago.

De acordo com o site Deadline, a propriedade está listada por USD 5,25 milhões, aproximadamente R$ 27 milhões. Apesar de passar por reformas em 2018, a casa manteve sua fachada, preservando a imagem que se tornou inesquecível para os fãs do filme.

A mansão, situada em um dos bairros mais cobiçados de Chicago, conta com cinco quartos, seis banheiros, uma quadra para esportes e até mesmo uma sala de cinema, conforme descrito no anúncio oficial.

O filme ‘Esqueceram de Mim’, que lançou sua franquia em 1990, já conta com seis filmes. O mais recente, ‘Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar’, foi lançado na Disney + em 2021. A casa não só serviu como cenário central do primeiro filme, mas também se tornou um símbolo nostálgico para diversas gerações que cresceram assistindo às aventuras de Kevin McCallister.

