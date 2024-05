Ailane Silva Carol Peres celebra 40 anos ao som de Rick e Rangel

Em meio a uma atmosfera de celebração e alegria, ao lado de amigos e do marido Sérgio Peres, Carol Peres comemorou seu aniversário de 40 anos na noite de sábado (25/5), na Casa Volpi, no Park Way. A festa – ao som da dupla Rick e Rangel e também Diego Sans -teve um clima familiar e estilo contemporâneo, retratando a personalidade da aniversariante, que é de alegria, sofisticação e beleza.

Todos os detalhes da festa foram minimamente pensados, desde a entrada – que contou com uma borboleta recepcionando as pessoas e a entregando uma taça de champanhe – até todo o desenrolar da festa, que teve um buffer com um menu saboroso personalizado, realizado pela empresa Federal Buffet. Os drinks foram preparados pela empresa Capital Drinks.

Assinada pela Petite Eventos, a decoração tornou a festa exuberante. Todos ocuparam a pista de dança, aberta por um show de laser. Além disso, a pista contava com jogo de luz que reproduzia efeitos de iluminação de grandes shows, e ambientada por esferas que subiam e desciam, dando a sensação de que as pessoas estavam flutuando.

A emoção ficou por conta do lindo discurso da aniversariante, que ressaltou a sua história de vida, a importância da família e dos amigos na sua linda caminhada até os seus 40 anos. A beleza da festa refletiu a beleza da aniversariante

