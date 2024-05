Redação GPS AgroBrasília fecha 15ª edição com R$ 5 bilhões em negócios

Encerrada neste final de semana, a AgroBrasília – Feira de Tecnologia e Negócios do Agro registrou crescimento de negócios na ordem de 25%, saltando dos R$ 4 bilhões de 2023 para R$ 5 bilhões este ano. Realizada no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, no Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF), a exposição de tecnologia e negócios tem foco nos empreendedores rurais de diversos portes e segmentos.

Para José Guilherme Brenner, diretor-presidente da AgroBrasília , o resultado expressivo também se traduziu no público presente. “Tivemos quase 600 expositores, um recorde, com 170 mil visitantes. A gente acredita, pelo que conversamos com todos, que vamos chegar aos R$ 5 bilhões de negócios, que é muito significativo” , avaliou, lembrando ainda o caráter tecnológico da exposição.

“Também é importante que o produtor esteja aqui presente, olhando as tecnologias, conhecendo, comprando e levando para a propriedade. A gente sabe que através da tecnologia se consegue produzir cada vez mais usando menos recursos. O produtor sabe que não pode ficar atrás. Não há como deixar de participar da corrida tecnológica” , enfatizou.

Entusiasta da evolução do agronegócio em Brasília, o empresário Paulo Octávio celebrou os 15 anos da AgroBrasília. “Assisti à inauguração da primeira exposição, há 15 anos, e é uma alegria ver o crescimento do setor aqui no Distrito Federal. Os fundadores de Brasília não poderiam imaginar que o Cerrado Brasileiro seria tão rico e tantos negócios poderiam surgir desta feira aqui na capital” , afirmou.

“A AgroBrasília é muito importante, pela geração de empregos, pela economia e pelo crescimento do agronegócio. Brasília hoje exporta, e quero antever que teremos mais negócios externos de produtos brasilienses. Sempre digo que devemos vender o morango de Brasília, que é sensacional, para a Europa e Estados Unidos. Esse é o caminho do produtor rural aqui do DF. Aproveitar esse solo rico e esse clima diferente e produzir cada vez mais” , destacou.

A exposição, para ele, além de integrar produtores e indústria, mostra o nível de tecnologia que o Brasil está oferecendo no campo. “É por isso que a produção está aumentando a cada ano. Nós temos um solo maravilhoso e uma produção maravilhosa. Incentivar o agronegócio é fundamental” , destacou. “Hoje a gente vê que o Cerrado é a riqueza do Brasil. E há muita coisa a se descobrir no Brasil” , finalizou.

Crescimento tecnológico

Esse boom de tecnologia no campo não é necessariamente uma grande máquina, cheia de recursos, segundo o diretor-presidente da AgroBrasília , José Guilherme Brenner. “Muitas vezes é uma semente ou um material diferente ou ainda uma maneira nova de cultivar. Nós temos aqui um dia dedicado à agricultura sustentável, que mostra novas técnicas” , acrescentou.

“Estou trabalhando com agricultura há 30 anos e vi muita coisa mudar. A maneira de plantar mudou, as técnicas mudaram, os maquinários mudaram. A agricultura tem uma coisa curiosa: quando você vê de fora, imagina que é repetitiva. Mas poucos setores são tão dinâmicos e mudam tanto quanto a agricultura, ano após ano. Os desafios vão surgindo e o produtor vai sempre buscando uma solução. A agricultura que se pratica no DF e no Brasil é muito sustentável, resiliente e está pronta para os anos que vão vir por aí” , destaca Brenner.

Um dos exemplos de crescimento da mudança da agricultura é o uso da biotecnologia. Estreante na AgroBrasília, a Ekoa Life Sciences trouxe novidades para o campo. “Nós somos uma empresa de biotecnologia com soluções em quatro pilares. A agricultura é um dos que a gente trabalha, além da saúde e nutrição animal, trazendo soluções para a pecuária. Temos ainda um pilar que é a área de tratamento de resíduos sólidos e líquidos. E, recentemente, nos posicionamos como uma empresa que vai atuar também na área de saúde humana” , afirma Douglas Scheunemann, presidente da Ekoa.

“Quando pensamos nos apresentarmos ao público, nada melhor do que essa feira, uma das maiores da agricultura do Brasil. Esperamos a realização da AgroBrasília para apresentar nossa proposta, nosso projeto e o que a gente tem para trazer para agricultura como solução, desde a área de inoculantes até a área de controle biológico, com inseticidas, fungicida e nematicidas. Temos um portifólio completo para agricultura brasileira em biotecnologia” , disse.

Mais nova integrante do Lide Brasília, que receberá o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nesta quarta-feira (29), a Ekoa tem profissionais com extenso know-how. “As pessoas têm formação de muitos anos para colocar esse projeto em prática. A gente percebeu que a biotecnologia era uma oportunidade para posicionar a empresa como referência global, porque não há nenhuma empresa no mundo com a proposta temos. Então, seja da bioprospecção ao produto final, hoje ele é todo feito dentro da nossa casa” , finalizou.

