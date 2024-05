Yumi Kuwano 4ª edição do Festival Nordestesse traz novas marcas para Brasília

O festival Nordestesse aconteceu em Brasília e reuniu 14 marcas de moda da região Nordeste, com curadoria assinada por Pat Justino Vaz e Daniela Falcão. O evento foi realizado entre quarta (22) e sexta-feira (24), durante todo o dia, aberto ao público e com entrada gratuita, na Q.U.A.D.R.A Concept, no Lago Sul.

A abertura do evento contou com degustação de queijos e geleias regionais premiados.

Já no fim da tarde de quinta-feira (23), aconteceu um desfile das grifes. A programação se encerrou no dia seguinte, com drinques regionais.

Em sua 4ª edição na capital federal, o festival trouxe nomes já consolidados entre o público brasiliense e estreantes como Caroll Falcão, Duda Bradley, Gabriela Fiuza, Gamboa, Lu Madre, Milá e Vivil Guimarães.

Além das marcas de moda, também estiveram presentes a paraibana Kassuá @kassuabr com seus produtos gastronômicos e o designer pernambucano Fábio Melo @fabiomelodesign.

O Nordestesse é uma uma plataforma colaborativa, idealizada pela jornalista Daniela Falcão durante a pandemia, que fomenta estilistas e diretores criativos dos nove estados do Nordeste, com ênfase no design autoral e no resgate de tradições, saberes e matérias-primas da região.

Duda Bradley (Pernambuco) Foto: João Pontes Casa Aika (Ceará) Foto: João Pontes Pernambucana da Gema (Pernambuco) Foto: João Pontes Vivil Guimaraes (Maranhão) Foto: João Pontes Amares do Brasil (Ceará) Foto: João Pontes Juliana Santos (Pernambuco) Foto: João Pontes George Azevedo Art (Rio Grande do Norte) Foto: João Pontes Gabriela Fiuza (Ceará) Foto: João Pontes

The post 4ª edição do Festival Nordestesse traz novas marcas para Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .