Agência Brasília Semana começa com 429 vagas abertas nas agências do trabalhador

A segunda-feira (27) traz boas novas para quem está em busca de novas oportunidades profissionais. As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 429 vagas disponíveis , das quais seis são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). São três postos para agente de portaria (R$ 1.775,88) e três para auxiliar de limpeza (R$ 1.629,62) na Área de Desenvolvimento Econômico do Areal.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram

Para o público geral, os salários mais altos são encontrados em 30 vagas para motorista carreteiro (R$ 5,5 mil) e uma para supervisor de contabilidade (R$ 4,5 mil) na Zona Industrial. Em relação ao número de vagas, destaque para 50 vagas para auxiliar operacional de logística na Zona Industrial (R$ 1.444), 35 para vendedor pracista em Taguatinga Norte (R$ 1.412), 35 para repositor de mercadorias sem local fixo (R$ 1.515), 20 para repositor em supermercados em Samambaia (R$ 1.420), 15 para atendente de lanchonete na Asa Sul (R$ 1.425) e 15 para auxiliar de padeiro (R$ 1.412).

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br . Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

