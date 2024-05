Redação GPS Saiba quais são as bibliotecas mais bonitas do mundo

Existem muitas bibliotecas espalhadas pelo mundo que vão além do seu propósito, que é oferecer conhecimento à população. Grande parte delas, cheias de história e arte, se tornam pontos de parada obrigatória durante o turismo na cidade.

Localizados em universidades, mosteiros e até mesmo dentro de shoppings, esses espaços de aprendizado foram feitos para serem apreciados como um bom livro.

De construções antigas que trazem a arquitetura com elementos da sua época, com acabamentos dourados e prateleiras de madeira entalhada, até espaços modernos e futuristas, com designs criados por arquitetos contemporâneos, vale a pena incluir esses lugares no roteiro da próxima viagem.

Para facilitar a busca, o site AD Estados Unidos reuniu as 19 bibliotecas consideradas as mais bonitas do mundo e uma delas fica no Brasil: o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro . Confira a lista:

Biblioteca George Peabody – Estados Unidos

Biblioteca do Mosteiro de Strahov – República Tcheca

Biblioteca do Mosteiro de Wiblingen – Alemanha

Stephen A. Schwarzman Building, da Biblioteca Pública de Nova York – Estados Unidos

Biblioteca do Trinity College – Irlanda

Real Gabinete Português de Leitura – Brasil

Biblioteca da Abadia de São Galo – Suíça

Cité de l’architecture et du patrimoine – França

Biblioteca da Universidade de Arte de Tama – Japão

Biblioteca Vasconcelos – México

Biblioteca do Mosteiro de San Lorenzo de El Escorial – Espanha

Biblioteca Rampur Raza – Índia

Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos de Beinecke, na Universidade Yale – Estados Unidos

Biblioteca Municipal de Stuttgart – Alemanha

Biblioteca Starfield – Coreia do Sul

Biblioteca Tianjin Binhai – China

Biblioteca da Abadia Novacella – Itália

Biblioteca Nacional da Letônia – Letônia

Biblioteca da Abadia de Admont – Áustria

The post Saiba quais são as bibliotecas mais bonitas do mundo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .