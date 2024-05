Yumi Kuwano Mostra ‘Terra Concreto’ tem visita mediada nesta segunda (27)

Uma visita mediada com os arquitetos Thiago de Andrade, Pilar Pinheiro e Manoel Fonseca será realizada na mostra ‘Terra Concreto’, em cartaz até o dia 13 de setembro na Galeria Marcantonio Vilaça, no Centro Cultural TCU, em Brasília.

A visita com os arquitetos do Atelier Paralelo está marcada para esta segunda-feira (27), às 16h. Eles são responsáveis pela criação da cenografia da exposição, que tem curadoria de Renata Azambuja.

A exposição conta com obras desenvolvidas com terra e concreto, que se relacionam com Brasília, dos escultores Adriana Vignoli, César Becker e Matias Mesquita, três artistas visuais que moram na capital federal.

O encontro abordará temas como a arquitetura como meio de interação entre as obras, os espaços institucionais, os artistas e o público; processos criativos e de produção; e a escolha e o uso de materiais para construir a cenografia. A entrada é gratuita.

A atividade é promovida pelo Centro Cultural TCU, que tem como objetivo oferecer ao público oportunidades de acesso à história, à arte e a outras manifestações culturais.

