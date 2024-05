Yumi Kuwano Modelo e atriz de Córdoba vence Miss Argentina 2024

O Miss Argentina foi realizado na noite de sábado (25), em Buenos Aires , e a vencedora foi Magalí Benejam Corthey, 29, representante da província de Córdoba. A coroa foi passada pela Miss Argentina 2023, Yamile Dajud.

A modelo disputou com 28 candidatas, entre elas a Miss Buenos Aires, Alejandra Marisa Rodríguez , de 60 anos — que ficou conhecida no mundo inteiro por ser a vencedora mais velha, após o fim dos limites de idade para participar do concurso anunciado em setembro do ano passado.

A representante da capital portenha saiu da disputa nacional no primeiro corte e ficou no Top 15. No entanto, a advogada e jornalista levou o título de “melhor rosto”, que escolheu a miss com a beleza facial mais impactante.

Em segundo e terceiro lugares no concurso ficaram as representantes de Santa Fe, Yoana Don, 33, e Corrientes, Selene Bublitz, 25. Completaram o Top 6 as misses Chaco, Maria Jose Caramsander, 20 (4º); La Rioja, Ana Paula Brizuela (5º), 30; e Islas Del Atlántico Sur, Agostina Caute 27 (6º).

Vencedora

Magali também é atriz e estudante de Astrologia e tem cerca de 20 mil seguidores — número que vem crescendo rapidamente desde a final do concurso.

A partir de agora, ela começa a se preparar para defender a nação no Miss Universo 2024, que está previsto para acontecer em novembro deste ano, no México. A Argentina venceu o Miss Universo apenas uma única vez, em 1962, com a Norma Nolan.

The post Modelo e atriz de Córdoba vence Miss Argentina 2024 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .