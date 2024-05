Redação GPS Hotéis na Grécia são reformulados e reabrem com novidades

Os hotéis Andronis Concept Wellness Resort , Andronis Boutique Hotel e Kalesma Mykonos passaram por reformas e contam agora com novos ambientes e experiências inéditas para os turistas que vão passar o verão europeu na Grécia .

No Kalesma Mykonos, os hóspedes vão poder desfrutar de um novo spa, com produtos e tratamentos faciais da marca alemã Barbara Sturn, além da massagem no couro cabeludo que ajuda a aliviar o estresse.

O espaço de bem-estar possui duas salas privativas equipadas com chuveiros, camas especiais e aquecidas. e ainda conta com sauna e área fitness com equipamentos de última geração e orientação personalizada, incluindo aulas de ioga.

Já o grupo Andronis, que possui hotéis icônicos em Atenas, Santorini e na ilha de Paros, fez uma reformulação no Andronis Concept e no Andronis Boutique Hotel. Ambos trazem suítes redesenhadas e instalações de spa aprimoradas em parceria com a marca de luxo de cuidados com a pele ESPA.

O Andronis Concept, que possui 28 suítes e fica localizado em Imerovigli, foi feita a ampliação do restaurante Throubi, com a criação de uma parte ao ar livre com vista para o Mar Egeu. No spa, os hóspedes poderão vivenciar programas personalizados, focados em nutrição e terapias rejuvenescedoras.

O terceiro hotel que passou por mudanças foi o Andronis Boutique Hotel. Com a arquitetura esculpida por entre as falésias, o local renovou suas 24 suítes e vilas para dar mais aconchego.

