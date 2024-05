Yumi Kuwano Fórmula 1 é tema de cruzeiro luxuoso que passa por três países

Os fãs de Fórmula 1 poderão viver uma experiência única em uma viagem de cruzeiro a bordo do ‘Seven Seas Splendor’, em julho de 2025. Os preços para a Spotlight Voyage começam em USD 8.449 por passageiro.

A viagem de 10 dias no Mediterrâneo, organizada pelo ex-piloto Pedro de la Rosa e membros da Aston Martin Aramco, promete levar aos hóspedes toda a emoção do automobilismo de alto desempenho enquanto desfrutam da experiência luxuosa no cruzeiro.

A aventura com saída de Barcelona e destino final em Roma, passará por Valência, Ibiza e Palma de Maiorca, na Espanha ; Provença (Marselha) e Saint-Tropez, na França; Monte Carlo, em Mônaco; Portofino e Toscana, na Itália. Algumas experiências em terra terão um custo adicional e capacidade limitada.

A iniciativa é uma parceria da Regent Seven Seas Cruises e a marca de automóveis Aston Martin Aramco F1.

No navio, os viajantes poderão ver de perto uma réplica em tamanho real de um dos carros de corrida da equipe, que será colocada em um deck público do Seven Seas Splendor, além de um simulador Aston Martin para testar suas habilidades em um circuito virtual.

A experiência ainda contará com especiais temáticos do ‘Dia da Corrida’, como pratos exclusivos, coquetéis, festas, exibição de documentários, presentes, além de aulas especiais na ‘Culinary Arts Kitchen’.

Destinos

Monte Carlo será um dos destaques da viagem, com a oportunidade para os hóspedes mergulharem no glamour de Mônaco por meio de um passeio personalizado, que começa com uma visita à ‘Classic Car Collection’. Os entusiastas do automobilismo poderão experimentar a emoção do icônico Circuito de Mônaco.

Em seguida, almoço e a visita à coleção pessoal de carros do Príncipe Rainer. O dia será fechado com um voo panorâmico de helicóptero.

Informações sobre vendas podem ser obtidas pelo site da Regent .

